Pobudzenie gospodarki, obok kwestii bezpieczeństwa narodowego i demografii, jest jednym z trzech priorytetów wskazanych w dokumencie, który ma kształtować kierunek rozwoju Polski na najbliższe 10 lat. Prezentując Strategię Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, jasno dała do zrozumienia, że aktywność gospodarcza, w tym firm prywatnych, jest dla rządu podstawą do dalszego rozwoju Polski.

- Chcemy w dużym stopniu uruchomić kapitał prywatnego tak, żeby kapitał publiczny nie był jedynym źródłem inwestycji – powiedziała.

Jednocześnie wskazała, że publiczne inwestycje będą w kolejnych latach odgrywać bardzo ważną rolę w pobudzaniu gospodarki. W Strategii znalazło się odniesienie do kilku kluczowych „pakietów inwestycyjnych”, takich jak CPK, porty, terminale intermodalne, elektrownia jądrowa, sieci energetyczne i technologie obronne.

Prywatne firmy motorem wzrostu Polski do 2035 r.

Rząd chce jednak mocno postawić na rozwój firm prywatnych. Celem jest, aby do 2035 r. „przynajmniej połowa” ze 100 największych firm w kraju była właśnie podmiotami prywatnymi. Oznacza to 2-krotne zwiększenie liczebności firm prywatnych wśród największych podmiotów gospodarczych – obecnie jedynie 24 przedsiębiorstwa spełniają ten warunek. Pozostałe to firmy prywatne i spółki Skarbu Państwa.

Zmianie ma ulec model wspierania prywatnych przedsiębiorców przez państwo. - Wsparcie firm ma iść w kierunku preferencyjnych kredytów, a nie dotacji – zapowiedziała Pełczyńska-Nałęcz.

Pożyczek miałyby udzielać podmioty publiczne, m.in. Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Fundusz Rozwoju, a także fundusze venture capital.

Międzyresortowa strategia

Jak czytamy w dokumencie, Strategia Rozwoju Polski do 2035 r. jest koncepcją międzyresortową, w której tworzenie zaangażowane były wszystkie ministerstwa, a także przedstawiciele regionów i eksperci.

W środę dokument trafił do konsultacji publicznych, które mają zakończyć się do końca października. Łącznie, strategia zawiera opis prawie 370 działań, jakie planuje podjąć rząd w celu wsparcia rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski.

Dopóki rząd nie przyjmie nowej strategii, obowiązuje Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która przygotował rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2017 r.