Drewno energetyczne. Kto od dziś musi uważać, co wkłada do pieca?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska ws. szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych drewna energetycznego, surowiec ten to drewno, które nie nadaje się do wykorzystania przemysłowego lub możliwości jego wykorzystania w sektorze innym niż energetyczny są ograniczone. Rozporządzenie nie dopuszcza możliwości przerobienia drewna pełnowartościowego na energetyczne np. poprzez jego zmielenie czy zrębkowanie.

Przepisy nie wprowadzają zakazu dla spalania drewna w indywidualnych gospodarstwach domowych, np. w kominkach.

Jakie wymagania musi spełniać drewno energetyczne?

W przypadku drewna okrągłego, aby mogło zostać uznane za energetyczne, musi spełniać następujące cechy:

średnica dolna mniejsza niż 5 cm bez kory lub 7 centymetrów w korze, bez względu na długość drewna, albo

długość do 2 m i średnica górna równa lub większa niż 5 cm bez kory lub 7 cm w korze.

nusi też dodatkowo wystąpić co najmniej jedna z wymienianych wad - np. zbyt duża krzywizna, zgnilizna miękka, zwęglenie co najmniej 50 proc. powierzchni sztuki drewna.

Drewnem energetycznym są też pozostałości drzewne, których ze względów jakościowych nie można przyporządkować do innych sortymentów drewna, odpady drzewne lub pozostałości drzewne z produkcji rolniczej; produkty uboczne powstałe z przetworzenia drewna w celach niezwiązanych z wytworzeniem drewna energetycznego, ale jednocześnie niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie. Są też nim odpady powstałe z przetworzenia drewna lub odpady drewnopochodne – pierwotnie zanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w przyrodzie. Definicja obejmuje też drewno z upraw energetycznych, a także drewno pozyskane wskutek działań zaradczych wobec inwazyjnego gatunku obcego.

Dlaczego wprowadzenie definicji drewna energetycznego jest ważne?

Definicja drewna energetycznego jest ważna, ponieważ doprecyzowuje cechy surowca, którego spalenie może być uznane za odnawialne źródło energii. W ten sposób elektrociepłownie mogą realizować swoje cele dotyczące udziału OZE, a także otrzymywać wsparcie, np. subwencje. Wpływa też na konieczność zakupu i umorzenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Wejście w życie nowych przepisów powinno poprawić sytuację branży drzewnej, a tym samym spadek cen drewna. Zgodnei z szacunkami w ten sposób do firm z branży drzewnej - zamiast do pieca - mogło by trafić dodatkowo od kilkudziesięciu tysięcy metrów sześciennych do nawet 1,5 mln m sześc. drewna.