Szef Ministerstwa Rozwoju i Technologii przypomniał, że w marcu br. zobowiązał się do stworzenia takiej ustawy i - jak podkreślił - wypracowano założenia, na bazie których chciałby, aby "w najbliższych tygodniach powstała ustawa". Dodał, że są one efektem współpracy ministerstwa z branżą.

Drewno surowcem strategicznym - co to oznacza?

Minister wyjaśnił, że chodzi przede wszystkim o zaliczenie drewna do surowców strategicznych dla polskiej gospodarki, "aby tym samym doprowadzić do zapewnienia należytej ilości i dostępu do drewna". Paszyk przekazał, że resort chce podjąć podobne działania na poziomie Unii Europejskiej, co miałoby na celu ograniczenie eksportu drewna poza kraje wspólnoty. "To jest dzisiaj duży kłopot. Sporo drewna znika z rynku na przykład do Chin" - zauważył szef MRiT.

Ustawa ma też zawierać preferencje i mechanizmy wsparcia dla lokalnego przetwórstwa drewna. Jest to - jak zaznaczył minister - postulat branży, która ma problem z dostępem do drewna. "Chcemy szanować i dalej tworzyć warunki do rozwoju tych polskich, rodzinnych, dobrych, bardzo cenionych film" - tłumaczył. Ponadto, resort chce wdrożyć system śledzenia pochodzenia drewna. "Chcemy wiedzieć, gdzie to drewno zostało pozyskane, aby ograniczyć dolegliwą spekulację surowcem drewnianym" - podkreślił Paszyk.

Monitorowanie drewna

Jednym z założeń ustawy, nad którą pracuje MRiT, jest też obowiązek regularnego przeglądu audytów dotyczących zasobów drewna. Minister wyraził nadzieję, że działania te dadzą impuls do rozwoju przemysłu drzewnego.

Przypomniał, że w obecnych realiach prawnych każdy metr sześcienny drewna, który opuszcza las, ma określoną identyfikację. W ocenie szefa MRiT system ten nie jest szczelny, gdyż "część tego drewna z tej ewidencji znika", dlatego - jak mówił - kluczowe jest podjęcie działań, które będą "bardzo jasno pozwalały monitorować, gdzie to drewno trafia". Dodał, że często surowiec opuszczający Polskę wraca do niej później w postaci chińskich mebli.

Z kolei wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka wskazał, że rozwiązaniem tej sytuacji mogą być pozacenowe zasady premiujące rozwiązania bazujące na wykorzystaniu surowca wewnątrz kraju. "Uważamy, że należy (...) łańcuch dostaw skracać, to też zagwarantuje rozwój tego przemysłu tutaj" - powiedział Motyka.

Zwrócił też uwagę, że w poprzednim roku odnotowano spadek eksportu drewna, który - jak wyjaśnił - wynikał z większej ilości zamówień na rynku krajowym. Motyka uważa, że mimo tego spadku potrzebne są rozwiązania systemowe chroniące polskich przedsiębiorców. "Trend (eksportu - PAP) jest różny, ostatnio pozytywny dla polskiego przemysłu, natomiast żeby go utrzymać, potrzebne są rozwiązania systemowe" - podkreślił wiceminister klimatu.