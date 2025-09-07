Pogoda dla Europy

Jak informuje IMiGW przeważający obszar Europy będzie pod wpływem układów niskiego ciśnienia, jedynie Skandynawia i wschodnia część kontynentu będzie pod wpływem wyżu. Krańce wschodnie będą w zasięgu płytkiej zatoki niżowej i związanej z nią strefą pofalowanego frontu chłodnego. Nad pozostałym obszarem kraju rozbuduje się klin wyżowy. Napływać będzie powietrze polarne morskie, na wschodzie cieplejsze. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia.

Wyjątkowo jesienna pogoda w Polsce, ale nie zabraknie burz

W niedzielę na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, głównie na północy i wschodzie, przelotne opady deszczu i tam możliwe również burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do około 15 mm. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od 20 st.C do 24 st.C, chłodniej w rejonach podgórskich oraz na wybrzeżu, od 17 st.C do 19 st.C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków wschodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h. W niedzielę w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 22 st.C. Wiatr słaby, zmienny. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 15 st.C. Wiatr słaby, wschodni

Idealny dzień na wycieczki w Zakopanem. Zobacz, jaka będzie pogoda w stolicy Tatr

Jak podają synoptycy, w Zakopanym będzie dziś wyjątkowo ciepło. Na słupkach rtęci zobaczymy nawet do 21 st. C. Do tego małe zachmurzenie, ale po południu mogą pojawić się małe opady deszczu. Na dobre ma się rozpogodzić ok. 21.

Noc z chmurami, najcieplej będzie na północy

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami również rozpogodzenia. Miejscami na wschodzie i północy przelotne opady deszczu. Miejscami, zwłaszcza na zachodzie i południu, utworzą się mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 10 st.C do 15 st.C, chłodniej w rejonach podgórskich, od 7 st.C do 9 st.C. Najcieplej w rejonie Zatoki Gdańskiej, około 17 st.C. Wiatr słaby, przeważnie z kierunków wschodnich.

Jaką pogodę przyniesie poniedziałek 8 września?

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże, początkowo miejscami również rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, w drugiej połowie dnia na południu i w centrum również burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm, a na południu lokalnie do około 20 mm. Temperatura maksymalna od 22 st.C do 26 st.C, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i na wybrzeżu, od 19 st.C do 21 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. Podczas burz wiatr w porywach do 65 km/h. W poniedziałek w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże i miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 26 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni.(PAP)