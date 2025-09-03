W wywiadzie dla Telewizji Republiki - po środowym spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem - dziennikarz zwrócił uwagę na brak polskiego ambasadora w USA.

Poradziliśmy sobie sami. Nawrocki ma plan na ambasadę w USA

Nawrocki ocenił, że nie jest to dobre dla Polski. - Widzimy, że moja wizyta jest przygotowywana bez polskiego ambasadora, a nawet bez polskiego kierownika placówki. To z całą pewnością nie służy państwu polskiemu - stwierdził prezydent. Dodał, że podczas spotkania z Trumpem „poradziliśmy sobie bez kierownika placówki, ale byłoby lepiej, żeby był ambasador, który będzie pilnował polskich spraw w Waszyngtonie każdego dnia”.

- Przyjdzie czas, kiedy zaproszę pana wicepremiera, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego i wyłożę panu ministrowi moją jasną deklarację i mapę drogową, jak powinniśmy działać z dobrem dla Polski. Sytuacja, w której nie mamy w Polsce swojego ambasadora w Stanach Zjednoczonych jest po prostu szkodliwa dla Polski i relacji polsko-amerykańskich - podkreślił prezydent.

Zdaniem Nawrockiego, to naturalne w odniesieniu do Konstytucji i rygorów współpracy politycznej, że w państwach, w których rządzi prezydent czy król, to prezydent Polski powinien mieć najważniejsze zdanie w kwestii obsadzenia stanowisk ambasadorskich. Według niego, takie porozumienie powoli się zbliża. Nawrocki wyraził nadzieję na rozwiązanie tej sprawy w dialogu z rządem.

Nawrocki chwali współpracę z MON

Z drugiej strony prezydent podkreślił, że dobrze układa mu się współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej. - To jest zupełnie inna współpraca, (...), bo rzeczywiście współpraca z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem jest propaństwowa, jest współpracą odnoszącą się do działań, do wręczania kolejnych nominacji oficerskich, nominacji generalskich, do wymiany informacji. Przed momentem otrzymaliśmy także informacje w odniesieniu do przekroczenia polskiej granicy powietrznej przez obiekty, więc tutaj współpraca z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego i ze mną jako z prezydentem Polski zachowuje rygor państwowy - ocenił Nawrocki.

Klich nie powitał Nawrockiego na lotnisku w USA. Prezydent sobie tego nie życzył

W środę szef MSZ Radosław Sikorski przekazał, że kierujący polską ambasadą w Waszyngtonie w randze charge d'affaires Bogdan Klich nie pojawił się na lotnisku podczas powitania prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych na życzenie doradcy prezydenta.

Nominacja Klicha na ambasadora nie zyskała akceptacji prezydenta Andrzeja Dudy, a Karol Nawrocki deklarował wielokrotnie, że popiera główne kierunki polityki zagranicznej poprzednika i krytykował rząd za niektóre nominacje ambasadorskie, w tym Klicha. (PAP)

