Karol Nawrocki jedzie do USA. W delegacji jednak nie ma miejsca na przedstawiciela rządu. Dlaczego?

Bogucki, pytany w Radiowej Trójce, czy ktoś z MSZ będzie towarzyszył prezydentowi Nawrockiemu podczas jego wizyty w Stanach Zjednoczonych, odparł, że nie ma takiego zwyczaju. - Jeżeli chodzi o wizyty prezydentów Rzeczypospolitej w Stanach Zjednoczonych, bywało tak, że ktoś z MSZ-u, zwykle w randze wiceministra był w Stanach Zjednoczonych, ale równie często bywało, że nie był. (...) Tutaj pan prezydent nie przewidział takiej obecności - oświadczył szef Kancelarii Prezydenta. Według niego, „nie ma takiej potrzeby”. - Najpierw trzeba wypracować i wrócić do dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, których ten rząd nie ma - zaznaczył.

Sikorski i Tusk mogą wydawać polecenia podwładnym, ale nie głowie państwa. Kancelaria Prezydenta RP o instrukcjach MSZ ws. wyjazdu do USA

O tym, że podczas wizyty prezydenta w USA nie będzie nikogo z MSZ poinformowała też we wtorek, w Radiowej Jedynce, wiceszefowa resortu Anna Radwan-Röhrenschef, wskazując, że ministerstwo nie dostało zaproszenia. Bogucki odniósł się też do stanowiska rządu przygotowanego przez MSZ na wizytę prezydenta w Waszyngtonie. - Jest coś kuriozalnego w tym, że MSZ tego rządu, który przez blisko dwa lata nie potrafił zorganizować poważnej wizyty w Waszyngtonie i rozmawiać z administracją w Białym Domu, próbuje mówić, co prezydent ma przekazać, a czego prezydent ma nie podnosić - powiedział.

Jak dodał, „nie ma instrukcji dla głowy państwa” i słowo „instrukcja” jest w tym wypadku nie na miejscu. - Instrukcje premier Sikorski, czy premier Tusk, czy pozostali ministrowie mogą wydawać swoim podwładnym – podkreślił prezydencki minister. - Prezydent jest głową państwa, co nie przekreśla oczywiście tego, że rząd powinien prowadzić politykę międzynarodową, ale w tym zakresie, czyli ze Stanami Zjednoczonymi jej nie prowadzi, bo nie ma żadnych relacji - powiedział Bogucki.

Prezydent nie poruszy sprawy podatku cyfrowego, chyba że temat ten podniesie Trump

Pytany, czy prezydent podczas rozmowy z Donaldem Trumpem poruszy kwestię podatku cyfrowego, Bogucki odparł, że nie jest to dziś najważniejszy temat, a poza tym na razie nie ma ustawy o podatku cyfrowym ani jej założeń. - Jeżeli strona amerykańska ten temat podniesie (podatku cyfrowego - PAP), to na pewno prezydent w sposób odpowiedni na to odpowie - dodał.

Wizyta Karola Nawrockiego w USA. Co zawierają instrukcje MSZ

MSZ przekazało Kancelarii Prezydenta instrukcje i rekomendacje przed środową wizytą Karola Nawrockiego w Białym Domu. Treść pisma ujawnił w czwartek Kanał Zero. Wedle ujawnionego dokumentu, MSZ zalecało szczególną ostrożność w trzech tematach: by prezydent unikał zobowiązań dotyczących przyszłych zakupów amerykańskiego uzbrojenia z uwagi na trwające analizy potrzeb Sił Zbrojnych RP, by nie deklarował poparcia dla podmiotu amerykańskiego jako wykonawcy elektrowni jądrowej w drugiej lokalizacji i by unikał poruszania kwestii ewentualnego wprowadzenia podatku cyfrowego i regulacji mediów społecznościowych w Polsce.

Propozycja resortu cyfryzacji zakłada wprowadzenie podatku cyfrowego, który miałyby płacić firmy o globalnych przychodach powyżej 750 mln euro. Według zapowiedzi wicepremiera, szefa MC Krzysztofa Gawkowskiego, projekt ustawy powinien być gotowy do końca roku.

