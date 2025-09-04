Środowe spotkanie prezydentów Polski i USA, Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem, ujawniło pełną izolację polskiego premiera Donala Tuska - stwierdził węgierski portal PestiSracok.
Nawrocki spotyka się z Trumpem, Tusk izolowany. Premier polski sam sobie jest winien?
Wymieniając „błędy” polskiego premiera portal przypomniał krytyczne wypowiedzi Tuska pod adresem prezydenta Trumpa oraz brak zaproszenia polskiej delegacji na niedawne rozmowy amerykańskiego przywódcy z liderami państw europejskich, towarzyszących w Waszyngtonie prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. „W tej sytuacji Tuskowi nie pozostało nic innego, jak wysyłać nieprzyjemne komunikaty dotyczącego tego, co Nawrocki może, a czego nie może omawiać z Trumpem” - stwierdził PestiSracok, przywołując wypowiedź polskiego ministra spraw zagranicznych przed wyjazdem prezydenta RP do USA.
Czy Tusk powinien przeprosić Trumpa?
W ocenie portalu premier Tusk „powinien być wdzięczny, że jest przynajmniej jeden polski przywódca, z którym Trump jest gotów rozmawiać, ponieważ leży to w interesie Polski”. „Szef polskiego rządu powinien też przeprosić Trumpa, mając na uwadze interes Polski, ale tylko polityk wysokiej klasy mógłby zdobyć się na taki gest, a Tusk do takich nie należy” - ocenił PestiSracok.
W środę na spotkaniu z Karolem Nawrockim prezydent USA Donald Trump zadeklarował, że amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce, a jeśli Polacy chcą, USA mogą rozmieścić ich więcej. Nawrocki przekazał, że podczas zamkniętej części spotkania w Białym Domu rozmawiał z prezydentem Trumpem o zwiększeniu liczby amerykańskich żołnierzy oraz zwiększeniu stałej ich obecności w Polsce.
