Rosjanie zwiększą liczbę ataków na Polskę, a sabotaż i wszelkiego rodzaju dywersja pojawiać będą się coraz częściej. To już nie tylko ostrzeżenia ekspertów, ale jednego z czołowych polskich polityków z kierownictwa MON. Czyżby zatem czekały nas kolejne pożary? Nie tylko. Brutalny plan Rosji wobec Polski ujawnia major Robert Cheda, były analityk Agencji Wywiadu.

Coraz częściej dowiadujemy się, że za podejrzanym pożarami, czy eksplozjami stoi nie kto inny, jak rosyjskie służby specjalne. Tak stało się między innymi w przypadku pożaru warszawskiej hali targowej przy ulicy Marywilskiej, czego efektem było wycofanie zgody na działanie rosyjskiego konsulatu w Krakowie.

Rosjanie uderzają w Polskę. Minister ostrzega

Wcześniej, w październiku 2024 roku, Rosjan pożegnano również w Poznaniu po udowodnieniu, iż to rosyjskie służby specjalne stać miały za planowaniem ataku na wrocławską fabrykę. Narastająca liczba podobnych tajemniczych incydentów wskazujących, że przeciwko Polsce prowadzona jest wojna hybrydowa, skłoniło posłów do szukania odpowiedzi, czy naprawdę jesteśmy bezpieczni. Ministerstwo Obrony Narodowej o działania sabotażowe zapytał poseł PiS, Janusz Cieszyński, a jak się okazało, wcale nie mamy powodów do radości.

„W oparciu o posiadane informacje ocenić należy, że Polska pozostaje jednym z priorytetowych obszarów zainteresowania i aktywności sabotażowej rosyjskich służb specjalnych. W dającej się przewidzieć perspektywie czasowej sytuacja bezpieczeństwa w obszarze działań sabotażowych prawdopodobnie pozostanie na wysokim poziomie zagrożenia z tendencją wzrostową” – poinformował w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister obrony narodowej, Paweł Bejda.

Polityk wyjaśnił, iż działania Rosjan wpisują się w koncepcję kształtowania prognozowanego środowiska walki, a jednym z głównych kierunków działań naszego agresywnego sąsiada będzie dezorganizacja funkcjonowanie struktur państwa polskiego. Rosjanom zależeć będzi też na wywołaniu wśród Polaków poczucia zagrożenia.

Główny atak Rosji pójdzie na Polskę

Wiceminister nie wyjawił co prawda, w jaki sposób Rosjanie będą chcieli na nas wpływać i czym nas straszyć, ale nieco więcej światła na sposoby ich działania rzuca major Robert Cheda, były oficer Agencji Wywiadu, przez lata pracujący na terenie Rosji. W jego ocenie, to właśnie Polska będzie głównym celem rosyjskich akcji sabotażowych, a ich skupianie się na naszym kraju wynika z czystej kalkulacji politycznej.

- Główne uderzenie rosyjskie wyjdzie na Polskę, a nie na Litwę, czy Mołdowę, bo bez Polski nie ma wschodniej flanki NATO, ani nie ma mobilizowania Europy. A jak tego nie będzie, to Rosjanie mają otwartą drogę do zawierania dwustronnych układów, wyrywania państw europejskich, jak Węgry, Słowacja. I dlatego im większy wzniecą u nas chaos i podziały, tym dla nich lepiej. Wzniecają nienawiść ludzi do ludzi, w czym im dzielnie pomaga nasza klasa polityczna – mówi Robert Cheda.

Jednym z elementów wzbudzania braku zaufania do własnego państwa nadal pozostaną fizyczne sabotaże. Cel ich organizowania jest prosty – pokazać ludziom, że państwo sobie nie radzi i nie jest w stanie im zapobiec.

Rosjanie już działają. „Pojawi się kolejna siła polityczna”

Już dziś można odnieść wrażenie, że Rosjanom częściowo udała się planowana operacja, a świadczy o tym liczba zarzutów o rzekomą prorosyjskość, jaka pojawiała się w trakcie minionej kampanii wyborczej. Oskarżenia takie kierowali przeciwko swym konkurentom politycy niemal wszystkich partii politycznych, traktując je jako cep, którym można uderzyć zawsze i wszędzie. Natłok podobnych zarzutów spowodował zaś, że nie tylko ludzie zaczęli się na nie uodparniać, ale też przestawać wierzyć w słowa polityków, oskarżających swych konkurentów o prorosyjskość. A to, jak ocenia ekspert, woda na młyn rosyjskich działań. Na tym Rosjanie jednak nie poprzestaną.

- Uderzenie w struktury społeczne ma na celu głównie podważenie zaufania do elit politycznych. I to już się udało. Dalej mogą też atakować, fabrykując kompromitujące powiązania jednej, albo drugiej strony, a najlepiej obydwu, żeby wprowadzić nową, prorosyjską siłę. Nawet jeśli jeszcze jej na horyzoncie nie widzimy, bo oni grają na długi czas – mówi Robert Cheda.

W jego ocenie, nie jest wykluczone, że niedługo pojawi się jakaś siła polityczna, która będzie odwoływać się do rozsądku tzw. ludu, by odsunąć od władzy skompromitowane elity. I w niej będzie można szukać rosyjskiego tropu. - Taka siła wyrośnie. Jesteśmy w bardzo złej sytuacji, a ja odnoszę wrażenie, że nikt nad tym nie panuje. Chaos jest doskonałym środowiskiem do działań operacyjnych – kwituje ekspert.