Premiera programu Andrzeja Dudy w Kanale Zero

Krzysztof Stanowski ogłosił w środę 3 września 2025 r. na platformie X, że były prezydent Andrzej Duda, poprowadzi autorski program w Kanale Zero. Polityk przygotuje 16 odcinków poświęconych aktualnym tematom społeczno-politycznym. Premiera zaplanowana jest na 15 września.

Krzysztof Stanowski komentuje start autorskiego projektu Dudy

"Kilkudziesięciu rozmówców, migawek, sytuacji. Wspomnienia i spojrzenie na bieżące kwestie" - napisał na X Stanowski. Andrzej Duda nie ukrywał po zakończonej kadencji, że ma 53 lata i wciąż jest pełen energii, więc nie zamierza rezygnować z aktywności zawodowej.

Andrzej Duda czuje się za młody na emeryturę

Były prezydent zdążył już skomentować post na platformie X i potwierdzić swoje nowe stanowisko. W nagraniu udostępnionym na oficjalnym profilu Kanału Zero na Instagramie, powiedział: „przez najbliższe cztery miesiące będę państwu ja i ludzie, z którymi współpracowałem, pracowałem, opowiadał o ostatnich latach, o mojej prezydenturze, a więc będzie to nie tylko zawarte tutaj w książce „To ja”, którą nie tak dawno wydałem, i która stanowi opis moich przeżyć, moich działań, mojej drogi prezydenckiej, moich emocji i decyzji, które podejmowałem, i ich motywów. Będziecie także mogli państwo tutaj, w Kanale Zero, przez najbliższe cztery miesiące usłyszeć, jak te sprawy widzieli i jak decyzje podejmowali, jak uczestniczyli w tych procesach politycznych także i inni ważni przedstawiciele polskiej sceny politycznej, z którymi miałem sposobność współpracować”.