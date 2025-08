Po dwóch kadencjach spędzonych w Pałacu Prezydenckim, ustępujący prezydent dokonał podsumowania swoich rządów. W programie „Gość Wydarzeń” na antenie Polsatu został poproszony o wystawienie sobie oceny. Andrzej Duda nie miał wątpliwości co do końcowego bilansu: uznał, że był to czas sukcesów i satysfakcji.