Podczas ćwiczeń przygotowawczych do międzynarodowych pokazów AirShow rozbił się samolot F-16 z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Pilot nie przeżył, nikt z osób postronnych nie został poszkodowany.

Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem. Samolot F-16 wykonywał lot treningowy przed pokazami AirShow Radom 2025, które miały zgromadzić dziesiątki tysięcy widzów i delegacji z wielu krajów.

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych w specjalnym komunikacie poinformowało:

„Z przykrością informujemy, że w trakcie treningu przygotowawczego do pokazów AirShow Radom 2025 doszło do wypadku lotniczego z udziałem samolotu F-16 z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Pilot nie przeżył. Osoby postronne nie zostały poszkodowane”.

Służby natychmiast zabezpieczyły teren, a przyczyny katastrofy bada specjalna komisja.

Według informacji Onetu, samolot wykonywał nad lotniskiem obrót dookoła osi podłużnej, tzw. beczkę na niskiej wysokości. W czasie manewru utracił on siłę nośną i runął na ziemię.

Katastrofa F-16 podczas AirShow 2025 w Radomiu. Tomasz Siemoniak potwierdza tragedię

Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak potwierdził w TVN 24 tragiczne informacje.

– Podczas ćwiczeń przed AirShow w Radomiu w czwartek wieczorem rozbił się samolot F-16; pilot nie przeżył – powiedział.

Podkreślił, że na miejsce katastrofy natychmiast udał się wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który osobiście nadzorował działania służb i rozmawiał z dowódcami wojskowymi.

Minister obrony narodowej przybył na miejsce katastrofy niedługo po zdarzeniu. Jak relacjonował rzecznik rządu, Kosiniak-Kamysz pozostawał w kontakcie z premierem Donaldem Tuskiem i osobiście nadzorował działania związane z zabezpieczeniem terenu i opieką nad rodziną pilota.

Wicepremier zapowiedział, że wszystkie procedury zostaną dokładnie przeanalizowane, a komisja badająca wypadek poda wnioski w najbliższym czasie.

Prezydent Karol Nawrocki składa kondolencje

Tragedia odbiła się szerokim echem w całym kraju. Prezydent Karol Nawrocki w emocjonalnym wpisie na platformie X podkreślił:

„Dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość o katastrofie samolotu F-16, w której zginął polski pilot. Składam najszczersze wyrazy współczucia Najbliższym. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie”.

Reakcja rządu i premiera Donalda Tuska

Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał o sytuacji z premierem Donaldem Tuskiem. Jak podkreślił – szef MON jest w stałym kontakcie z premierem i na bieżąco przekazuje wszystkie informacje dotyczące katastrofy i działań służb.

AirShow Radom 2025 odwołane

AirShow Radom to jedno z największych wydarzeń lotniczych w Europie, przyciągające gości z całego świata. Tegoroczna edycja miała być szczególna – planowano występy elitarnych grup akrobacyjnych i prezentację nowoczesnego sprzętu wojskowego.

Jak informuje TVN24, wydarzenie zostało odwołane.