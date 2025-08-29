W czwartek wieczorem, 28 sierpnia 2025 r., podczas lotów treningowych przed Międzynarodowym Pokazem Lotniczym AirSHOW w Radomiu rozbił się polski myśliwiec wielozadaniowy F-16. Pilot, major Maciej „Slab” Krakowian, zginął na miejscu.

Czy organizatorzy zwrócą bilety za AirSHOW w Radomiu?

Pokaz miał odbyć się 30 i 31 sierpnia 2025 roku. W związku z tragicznym wypadkiem organizatorzy zdecydowali się odwołać wydarzenie. Wiele osób planujących udział w AirSHOW, zastanawiało się, czy bilety zostaną zwrócone. Na stronie oficjalnej AirSHOW pojawił się komunikat w tej sprawie. Zgodnie z jego treścią, organizatorzy wydarzenia planują zwrócić pieniądze za zakupione bilety.

- W związku z odwołaniem Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AirSHOW Radom 2025, informujemy, że zwrot środków za zakupione bilety nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia odwołania wydarzenia. Zwroty będą realizowane zgodnie z kolejnością zakupu biletów – poinformowano.

Jak odzyskać pieniądze za AirSHOW w Radomiu?

Zwroty będą realizowane przy użyciu tej samej metody płatności, którą dokonano zakupu. Osoby, które kupiły bilety online, nie muszą wysyłać dodatkowych zgłoszeń – środki zostaną automatycznie zwrócone na konto lub kartę płatniczą.