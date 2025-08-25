W sondażu IBRiS przeprowadzonym dla "Rzeczpospolitej" ankietowanych zapytano, czy zgadzają się z pomysłem prezydenta dotyczącym całkowitego zwolnienia z podatku dochodowego rodzica z dwójką dzieci, którego roczne zarobki nie przekroczą 140 tys. zł. Odpowiedzi pokazały ostre podziały:

„zdecydowanie nie” – 29,8 proc.

„raczej nie” – 18,1 proc.

„zdecydowanie tak” – 25,5 proc.

„raczej tak” – 22 proc.

Kolejne 4,6 proc. badanych nie potrafiło wskazać swojej opinii.

Tysiąc plus na drugie dziecko. Elektorat opozycji przychylny zerowemu PIT?

Ciekawe są różnice w odpowiedziach elektoratów. Według „Rzeczpospolitej” propozycja Karola Nawrockiego zyskała poparcie aż 67 proc. wyborców opozycji – licząc razem sympatyków PiS, Konfederacji i Partii Razem. W tej grupie zdecydowanie przeciwnych jest 16 proc., a raczej nie zgadza się 11 proc. badanych.

Zaskakiwać może fakt, że wśród wyborców PiS ponad co piąty ankietowany sprzeciwia się temu pomysłowi.

Tysiąc plus na drugie dziecko. Koalicja rządząca niemal jednogłośnie „przeciw”

W elektoracie obecnej koalicji rządzącej zwolnienie z PIT nie ma praktycznie poparcia. Za propozycją prezydenta opowiedziało się jedynie 14 proc. badanych, a aż 83 proc. zadeklarowało sprzeciw.

Widać jednak niuanse. Blisko połowa wyborców Trzeciej Drogi popiera zerowy PIT dla rodzin, a wśród sympatyków Lewicy co trzeci badany ocenia go pozytywnie. W przypadku Konfederacji za jest co drugi wyborca, ale aż 43 proc. wskazuje, że pomysł jest zły.

Tysiąc plus a świadczenia 800+

Na ocenę propozycji wpływa też kwestia korzystania ze świadczenia 800+. W grupie osób, które pobierają to świadczenie na dwoje lub więcej dzieci, aż 63 proc. popiera prezydencką propozycję, a 36 proc. jest przeciw.

Wśród rodzin korzystających z 800+ tylko na jedno dziecko zdania rozłożyły się niemal równo – 47 proc. za, 49 proc. przeciw. Natomiast w grupie osób, które w ogóle nie otrzymują świadczenia, dokładnie połowa badanych (50 proc.) sprzeciwia się zerowemu PIT, a 45 proc. jest za.

Badanie zostało przeprowadzone przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” w dniach 13–14 sierpnia na grupie 1067 respondentów. Wyniki mają istotne znaczenie w kontekście trwających dyskusji o polityce podatkowej i systemie wsparcia rodzin w Polsce.