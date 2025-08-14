Poniżej wybrane składniki wskaźnika inflacji za lipiec i czerwiec 2025 r.:
|lipiec
|lipiec
|czerwiec
|czerwiec
|rdr
|mdm
|rdr
|mdm
|INFLACJA OGÓŁEM
|3,1
|0,3
|4,1
|0,1
|Inflacja towarów
|1,9
|0,1
|3,2
|-0,2
|Inflacja usług
|6,2
|1,0
|6,3
|0,8
|Żywność i napoje bezalkoholowe
|4,9
|-0,6
|4,9
|0,2
|Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe
|6,5
|0,3
|6,7
|0,6
|Odzież i obuwie
|-1,3
|-3,0
|-1,5
|-1,7
|Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii
|4,4
|0,9
|10,5
|-0,1
|Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego
|-0,4
|-0,3
|-0,1
|-0,1
|Zdrowie
|4,7
|0,4
|4,6
|0,2
|Transport
|-4,6
|1,5
|-6
|-0,4
|Łączność
|4,1
|0,3
|4,4
|0,7
|Rekreacja i kultura
|3,4
|2,3
|3,3
|1,4
|Edukacja
|8,6
|0,7
|8
|0
|Restauracja i hotele
|5,8
|0,4
|6
|0,6
|Inne towary i usługi
|1,7
|0,5
|1,3
|-0,1
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję