Przed nami szczególny układ kalendarza – piątek 15 sierpnia to dzień wolny od pracy, obchodzony jako Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Z kolei 17 sierpnia przypada niedziela niehandlowa. W praktyce oznacza to, że przez dwa dni z rzędu większość sklepów będzie zamknięta.

Dla wielu osób to sygnał, by zrobić większe zakupy wcześniej. Jednak – jak wynika z odpowiedzi udzielonych Polskiej Agencji Prasowej przez największe sieci – planów na wydłużenie pracy sklepów wcale nie ma tak dużo, jak można by przypuszczać.

Długi sierpniowy weekend 2025. Sklepy będą otwarte w sobotę?

Na wydłużenie godzin zdecydowała się przede wszystkim Biedronka. Sieć zapowiada, że w czwartek blisko 3 tys. placówek będzie czynnych do godziny 23.30 lub dłużej. Również w sobotę sklepy Biedronki będą pracowały dłużej, choć – jak przyznaje sieć – dokładnych godzin na ten dzień nie podano.

To dobra wiadomość dla klientów, którzy zwykle odkładają zakupy na ostatnią chwilę. Dzięki temu będą mieli możliwość zrobienia ich nieco później niż zwykle.

Reszta sieci: normalne godziny otwarcia

W przypadku pozostałych graczy na rynku sytuacja wygląda mniej optymistycznie dla osób liczących na dodatkowe godziny. Auchan, Lidl, Aldi, Kaufland i Żabka zgodnie podkreślają, że w czwartek i sobotę będą działać według standardowych godzin otwarcia.

Kaufland zaznacza, że większość sklepów zamknie się o godzinie 22, a tylko część będzie czynna do 23. Aldi natomiast utrzymuje godziny do 22, z wyjątkiem punktów w galeriach handlowych, gdzie harmonogram może być inny.

Żabka z wyjątkowym rozwiązaniem na dni wolne

Choć Żabka nie planuje dłuższej pracy w czwartek czy sobotę, to w dniach objętych ograniczeniami – czyli w piątek i niedzielę – część jej sklepów może być otwarta. Wszystko dzięki temu, że sieć korzysta z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek.

Jak wyjaśnia Żabka, ostateczna decyzja należy jednak do franczyzobiorców:

– Decyzję o otwarciu sklepów podejmą sami franczyzobiorcy – podkreślają przedstawiciele sieci.

W praktyce oznacza to, że w wielu miejscowościach małe sklepy z logo Żabki będą dostępne także w świąteczny piątek i w niedzielę niehandlową, choć nie jest to reguła.

Warto zaplanować zakupy z wyprzedzeniem

Eksperci rynku handlowego przypominają, że sierpniowe święto i ustawowa niedziela wolna od handlu potrafią zaskoczyć klientów. Długie kolejki w sklepach w ostatnich godzinach przed zamknięciem to w takich sytuacjach norma.

Jeśli chcemy uniknąć pośpiechu i nerwów, najlepiej zaplanować zakupy wcześniej, biorąc pod uwagę, że większość dużych sieci nie wydłuży czasu pracy. Biedronka będzie wyjątkiem, ale i tam warto pojawić się z zapasem czasu – tuż przed zamknięciem może być tłoczno.

Długi sierpniowy weekend 2025. Co z handlową niedzielą?

7 sierpnia przypada niedziela niehandlowa. Najbliższa handlowa niedziela przypada na 30 sierpnia, tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego 1 września 2025 roku.

Kolejne handlowe niedziele przypadają na: