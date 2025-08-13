Straży Granicznej brakuje pracowników, a potrzeby są duże

Rzecznik komendanta głównego Straży Granicznej ppłk Andrzej Juźwiak przekazał PAP, że według stanu na 30 czerwca 2025 r. służbę w SG pełniło ponad 15,8 tys. funkcjonariuszy, a plan zatrudnienia na ten rok wynosi ponad 16,7 tys. Oznacza to, że wakat kształtuje się na poziomie ok. 5 proc. Dodał, że do 30 czerwca przyjęto 685 osób, a jeszcze w tym roku zaplanowano przyjęcie kolejnych 1,4 tys. funkcjonariuszy.

– Najwięcej wakatów występuje w zachodniej i centralnej Polsce, tj. w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej (ok. 12 proc.), który swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje województwo dolnośląskie, lubuskie i wielkopolskie oraz w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej (ok. 8 proc.), który swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje województwo mazowieckie, łódzkie i kujawsko-pomorskie – przekazał Juźwiak.

W porównaniu z ubiegłym rokiem zwiększyła się liczba podań chętnych do podjęcia służby w SG. Do 30 czerwca 2025 r. złożono ich 4 658. Dla porównania, w tym samym okresie w 2024 r. było to 2 632. Oznacza to wzrost o 2 026, czyli o ponad 76 proc. W sumie w całym 2024 r. złożono 5 488 podań, w 2023 r. – 4 900, a w 2022 r. – 4 395.

Straż Pożarna także potrzebuje pracowników

Podobny procent wakatów kształtuje się w Państwowej Straży Pożarnej. Jak przekazał kpt. Artur Michałek z Wydziału Prasowego Biura Komendanta Głównego PSP, do 30 czerwca 2025 r. w Państwowej Straży Pożarnej pełniło służbę 30 049 strażaków. Limit etatowy wynosił natomiast 31 759. – Po uwzględnieniu konieczności zapewnienia miejsc dla tegorocznych absolwentów szkół PSP liczba wakatów, według stanu na dzień 30 czerwca, wynosi 1 471 – wyjaśnił. Oznacza to, że wakat kadrowy kształtuje się na poziomie ok. 5 proc.

Wśród jednostek organizacyjnych PSP, w których wakat jest na najwyższym poziomie, wymienił Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu (14,81 proc. wakatów), Komendę Powiatową PSP w Opatowie (14,29 proc.) i Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu (14,02 proc.). W sumie w 24 jednostkach organizacyjnych PSP występuje ponad 10 proc. wakatów.

„Liczba osób rozpoczynających postępowanie kwalifikacyjne w 2024 r. wynosiła 6 465 (w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca). Natomiast liczba osób rozpoczynających postępowanie kwalifikacyjne w analogicznym okresie 2025 r. wynosiła 6 793” – przekazał Michałek. Jednocześnie zaznaczył, że liczba kandydatów do służby uzależniona jest od liczby miejsc, na które zostały ogłoszone nabory.

Komenda Główna PSP tylko jednorazowo zbierała dane dotyczące liczby miejsc, na które zostały ogłoszone nabory, oraz liczby osób chętnych przypadających na 1 miejsce. Z zebranych danych za okres 1 stycznia 2025 r. – 26 czerwca 2025 r. wynika, że średnio na 1 miejsce było 9,38 osób chętnych. W polskiej policji zatrudniona jest zdecydowanie większa liczba funkcjonariuszy niż w SG i PSP.

Najwięcej funkcjonariuszy potrzebuje policja

Naczelnik Wydziału Prasowo-Informacyjnego Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji kom. Mariusz Kurczyk przekazał PAP, że na dzień 1 sierpnia br. w polskiej policji służbę pełniło ponad 98 005 funkcjonariuszy. Przy stanie etatowym wynoszącym 110 709 liczba wakatów wyniosła 12 704 (11,48 proc.). Większa liczba wakatów wiąże się m.in. ze zwiększonym stanem etatowym przyznanym policji ustawą modernizacyjną.

Według stanu na 15 lipca do służby w policji przyjęto 3 563 osoby. W analogicznym okresie 2024 roku było to 2 596 osób. Jednocześnie od początku 2025 roku do 18 lipca policja odnotowała 19 901 podań o przyjęcie do służby. W analogicznym okresie w 2024 r. było to 11 496 podań. Oznacza to wzrost o ok. 73 proc. „Od początku roku do 1 lipca br. ze służby odeszło 2 685 funkcjonariuszy. W ubiegłym roku w tym samym okresie odnotowaliśmy 4 905 odejść” – dodał Kurczyk. Wśród garnizonów o największym procencie wakatów wymienił: stołeczny, dolnośląski, lubuski, pomorski, łódzki, śląski.