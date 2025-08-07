Podczas czwartkowej uroczystości w Pałacu Prezydenckim, zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, na szefa KPRP powołany został Zbigniew Bogucki, a jego zastępcą został Adam Andruszkiewicz. Szefem BBN został Sławomir Cenckiewicz.

Gabinetem prezydenta kieruje Paweł Szefernaker, jego zastępcą został Jarosław Dębowski. Za sprawy międzynarodowe odpowiada w prezydenckiej kancelarii Marcin Przydacz, a za kwestie Polonii i Polaków za granicą - Agnieszka Jędrzak. Karol Rabenda będzie odpowiedzialny za obszary energetyki i rozwoju oraz projektów strategicznych, a Mateusz Kotecki za sprawy społeczne i działania interwencyjne. Rzecznikiem prezydenta jest Rafał Leśkiewicz. W kancelarii pozostał również Wojciech Kolarski, który współpracował też z poprzednim prezydentem Andrzejem Dudą.

Nawrocki: to ludzie ciężkiej pracy

Prezydent powiedział, że ministrowie jego kancelarii pochodzą z różnych środowisk, ale łączy ich to, że są polskimi patriotami i ludźmi ciężkiej pracy. - Nie zapraszam was do celebrowania mojej prezydentury czy waszych stanowisk ministerialnych, tylko zapraszam was wszystkich, od dzisiaj, do ciężkiej pracy dla Rzeczypospolitej, bo Polska na to czeka - powiedział Nawrocki. Podkreślał, że głównym zadaniem ich wszystkich jest służenie polskiej wspólnocie narodowej.

Zwracając się do powołanych w czwartek ministrów w jego kancelarii prezydent powiedział, że dają mu „poczucie spokoju w tym”, że ich „wspólna misja zostanie zrealizowana z myślą o polskim narodzie, o Polkach i Polakach”. - Cieszę się - rozpoczynamy dzisiaj ciężką pracę - podkreślił.

O szefie swej kancelarii Zbigniewie Boguckim - polityku PiS z województwa zachodniopomorskiego, który zaangażowany był w kampanię wyborczą prezydenta - Nawrocki powiedział, że to prawnik, ale i doświadczony urzędnik, którego umiejętności i wiedza będą niezbędne.

Mówiąc o Adamie Andruszkiewiczu - polityku PiS z Podlasia, b. wiceszefie resortu cyfryzacji w rządzie ZP, w przeszłości związanym z Młodzieżą Wszechpolską i Ruchem Narodowym - prezydent powiedział, że jest on w bardzo dobrym kontakcie nie tylko ze światem wirtualnym, ale także z młodzieżą, i to właśnie zadania w tych obszarach zostaną mu powierzone w kancelarii. Nawrocki stwierdził, że Andruszkiewicz zadba o to, aby kolejne pokolenia Polaków, młodzieży i nastolatków były blisko Pałacu Prezydenckiego.

Cenckiewicz i Szefernaker z zaufaniem Karola Nawrockiego

O Sławomirze Cenckiewiczu prezydent powiedział, że „to człowiek, który całe życie służy prawdzie, polskiej pamięci narodowej, ale także temu, by Polska była bezpieczna”. Szef BBN jest historykiem, w przeszłości był m.in. przewodniczącym Komisji ds. Likwidacji WSI, członkiem Kolegium IPN i kierownikiem Wojskowego Biura Historycznego.

Paweł Szefernaker - szef gabinetem prezydenta to polityk PiS, który był szefem jego sztabu wyborczego Nawrockiego, a w przeszłości wiceszefem MSWiA gdy resortem tym kierował w rządzie ZP Mariusz Kamiński. Mówiąc o szefie swego gabinetu prezydent stwierdził, że to polityk nowej generacji i człowiek spokojny. - I ten spokój Pawła Szefernakera jako szefa gabinetu prezydenta będzie nam wszystkim bardzo potrzebny przez najbliższe 5 lat - dodał.

Zastępcą Szefernakera zostanie dotychczasowy dyrektor biura prezesa IPN Jarosław Dębowski. - To człowiek bardzo ciężkiej pracy, wielki erudyta i człowiek, bez którego z całą pewnością nie mógłbym stanąć dzisiaj przed państwem - powiedział Nawrocki. Wyraził przekonanie, że wraz z Szefernakerem stworzą oni „najlepszy duet w historii Kancelarii Prezydenta RP”.

O Marcinie Przydaczu - polityku, który już w czasie prezydentury Andrzeja Dudy był przez pewien czas szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, Nawrocki powiedział, że to doświadczony urzędnik państwowy, były wiceminister spraw zagranicznych i „naprawdę dobry dyplomata, który będzie dbał o relacje międzynarodowe w Pałacu Prezydenckim”.

Agnieszka Jędrzak, która będzie w prezydenckiej kancelarii odpowiadać za sprawy Polonii i Polaków za granicą, była dyrektorem Biura Współpracy Międzynarodowej IPN. Nawrocki powiedział, że w ostatnich latach dała się ona poznać z jak najlepszej strony Polakom na całym świecie, a także zagranicznym instytucjom. - Zwracam się do Polaków poza granicami państwa polskiego, że oto pani minister Jędrzak będzie się zajmować Polakami i Polonią poza granicami kraju, a także odznaczeniami, co powinno dać naszym wspaniałym rodakom poczucie głębokiego spokoju - powiedział prezydent.

O b. wiceszefie resortu aktywów państwowych z czasów rządu ZP Karolu Rabendzie, który będzie odpowiedzialny za obszary energetyki i rozwoju oraz projektów strategicznych, Nawrocki powiedział, że ma on przed sobą „wielkie zadanie dbania o wszystkie inwestycje rozwojowe państwa polskiego, o te projekty, których Polacy chcą i które muszą zostać zrealizowane dla naszej wspólnej przyszłości”. Zaznaczył, że chodzi m.in. o Centralny Port Komunikacyjny.

W Kancelarii Prezydenta będzie również były pracownik IPN

Współpracownikiem Nawrockiego będzie także dotychczasowy dyrektor Biura Kadr w Instytucie Pamięci Narodowej Mateusz Kotecki, który odpowiadać będzie za sprawy społeczne i działania interwencyjne w KPRP. - Chcę, żeby w Kancelarii Prezydenta był minister odpowiedzialny za kontakt ze sprawami zwykłych Polaków (...). Chciałbym, żeby Mateusz Kotecki będzie odpowiadał za wszystkie sprawy społeczne, za te sygnały, które przychodzą do prezydenta Polski, z całej Polski, za troski obywatelek i obywateli państwa polskiego - powiedział Nawrocki.

Ministrem w Kancelarii Prezydenta RP będzie też Wojciech Kolarski. Nawrocki powiedział, że będzie on „nie tylko symbolicznym, ale też ideowym łącznikiem z Kancelarią Prezydenta Andrzeja Dudy”. - To jest wyraz i uznania dla całej prezydentury Andrzeja Dudy, ale przede wszystkim dla ciężkiej pracy ministra Wojciecha Kolarskiego przez ostatnie dziesięć lat dla Polski. I tej pracy dla Polski nie możemy zmarnować w nowej kancelarii - powiedział prezydent.

Rzecznikiem prasowym będzie Rafał Leśkiewicz. Nawrocki podkreślił, że był on doskonałym rzecznikiem Instytutu Pamięci Narodowej i „z pełną energią, determinacją wchodzi do nowych zadań”. - Z całą pewnością będzie łącznikiem prezydenta i całej Kancelarii Prezydenta z mediami - powiedział Nawrocki. (PAP)