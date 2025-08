W środę podczas Zgromadzenia Narodowego został zaprzysiężony prezydent Karol Nawrocki. Po złożeniu przysięgi wygłosił w Sejmie orędzie. W swoim pierwszym przemówieniu w roli Prezydenta RP przekazał najważniejsze postulaty właśnie rozpoczętej prezydentury.

Orędzie Karola Nawrockiego. CPK, mieszkalnictwo i problemy demograficzne

Karol Nawrocki wskazał, że należy poszukiwać takiej drogi rozwoju, która „stanie się rodzajem konkurencyjności ekonomicznej i gospodarczej rzuconej także wobec Zachodniej Europy”. - Potrzebujemy wielkich i przełomowych projektów inwestycyjnych, o tym już wspominałem, ale o CPK będę wspominać regularnie i jutro złożę inicjatywę ustawodawczą, abyśmy wrócili do tradycyjnego kształtu Centralnego Portu Komunikacyjnego – dodał.

Podkreślił również, że przez ostatnich 35 lat „jako wspólnota narodowa osiągnęliśmy wielki sukces gospodarczy i ekonomiczny”. Zwrócił uwagę, że „przez wiele lat z tego sukcesu były włączone konkretne grupy społeczne czy konkretne regiony Polski” i - według niego - „to musimy poprawić”.

- Potrzebujemy wielkich planów, wielkich inwestycji, potrzebujemy obudzić aspiracje narodu polskiego, bo nie możemy już być gospodarstwem pomocniczym naszych zachodnich sąsiadów czy całej Unii Europejskiej – zaznaczył prezydent. Według prezydenta konieczne jest znalezienie swojego gospodarczego koła zamachowego na kolejne dekady.

- Dlatego ze smutkiem patrzę na to, co się dzieje wokół przełomowych projektów inwestycyjnych. Właściwie moglibyśmy je podzielić na te zupełnie zablokowane, okrojone i te w najlepszym razie opóźnione. To bardzo niepokojący scenariusz, a jak patrzymy na lawinowo rosnące zadłużenie państwa polskiego i na dług, i na obiektywny problem demograficzny w naszej ojczyźnie i problem z mieszkalnictwem, to Polska dzisiaj jest na bardzo złej drodze do rozwoju – powiedział Nawrocki.

Prezydent zapowiedział zwołanie w sierpniu Rady Gabinetowej. Dodał, że jej tematem będą najważniejsze inwestycje i stan finansów publicznych.

- Wierzę głęboko, że w kwestiach mieszkalnictwa, inwestycji rozwojowych, kwestii polskich finansów publicznych jesteśmy w stanie dojść do ponadpolitycznego porozumienia. To nie jest kwestia politycznych emocji, to kwestia mieszkań, których ludzie potrzebują – w tym mieszkań komunalnych – wskazał Nawrocki.

Karol Nawrocki będzie realizował Plan 21, mowa w nim o wieku emerytalnym

- Plan 21 i mój program to »nie dla nielegalnej imigracji, tak dla polskiej złotówki, nie dla euro«. Jako prezydent Polski nie pozwolę podnieść wieku emerytalnego kobietom i mężczyznom – powiedział w środę nowy prezydent.

W trakcie kampanii wyborczej prezydent Karol Nawrocki przedstawił swój program, czyli Plan 21. Zawiera on m.in. postulat obniżenia VAT do 22 proc. z obecnych 23 proc., wprowadzenie niższych i prostszych podatków, w tym także uproszczenia podatków dla firm. Poza tym Nawrocki zadeklarował obniżenie rachunków za prąd o 33 proc. oraz zatrzymanie unijnego Zielonego Ładu. W planie jest mowa także o konieczności wspierania rolnictwa i budownictwa mieszkaniowego. Zwraca się też uwagę na wielkie projekty inwestycyjne - Centralny Port Komunikacyjny, elektrownie jądrowe, rozwój polskich portów czy „strefy inwestycyjne”. W programie Nawrockiego była również mowa o utrzymaniu polskiego złotego oraz o stworzeniu Funduszu Rozwoju Technologii Przełomowych. (PAP)