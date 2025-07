Bogucki: Współpraca z rządem pewnie nie będzie łatwa

O tym, że Bogucki, obecnie poseł PiS, będzie szefem jego kancelarii Nawrocki poinformował w poniedziałek. Bogucki powiedział we wtorek Polsat News, że praca w prezydenckiej kancelarii to „bardzo poważna misja, szczególnie w tych trudnych czasach, szczególnie z tym rządem, który mamy”. Dopytywany, jak jego zdaniem będzie przebiegała współpraca z obecnym rządem, ocenił, że to „pewnie nie będzie współpraca łatwa”.

Jego zdaniem wypowiedzi premiera Donalda Tuska dotyczące przyszłej współpracy z Nawrockim, to „dalej zapowiedź swego rodzaju demokracji walczącej”, która - jak mówił Bogucki - nie zważa na konstytucję, na to, że „proces legislacyjny uwzględnia głowę państwa jako ostatni element wprowadzania zmian”.

- Zobaczymy. My na pewno będziemy przestrzegać konstytucji, przestrzegać prawa. Na pewno pan prezydent będzie realizował to, o czym mówił w kampanii wyborczej i myślę, że już w pierwszych dniach państwo się o tym przekonacie, ale przekona się o tym również rząd – powiedział Bogucki.

Karol Nawrocki deklaruje inicjatywy ustawodawcze od momentu objęcia urzędu

Dodał, że pierwsze inicjatywy ustawodawcze będą gotowe „już w pierwszych dniach” od objęcia przez Nawrockiego urzędu prezydenta, a pierwsza z nich dotyczy Centralnego Portu Komunikacyjnego, czyli - jak powiedział - tego, „co połączyło wielu Polaków z różnych środowisk politycznych, a czego rząd nie chciał”.

Zapytany jak zapatruje się na współpracę z innymi członkami przyszłej prezydenckiej kancelarii, Bogucki stwierdził, że są to ludzie „z różnych środowisk, z różną wrażliwością, ale wszyscy to niezwykle pracowici fachowcy w swoich dziedzinach” i ocenił skład przyszłej kancelarii jako bardzo mocny.

- Pan prezydent Karol Nawrocki jest znany z tego, że pracuje bardzo mocno, bardzo intensywnie, więc my też będziemy musieli się do tego dostosować. Ale jak patrzę na skład kancelarii, to to są osoby, które mają ten zapał, tę energię, tę siłę, żeby z panem prezydentem ramię w ramię nieść polskie sprawy – powiedział.

Nawrocki poinformował w poniedziałek, że zastępcą Boguckiego w prezydenckiej kancelarii zostanie inny obecny poseł PiS Adam Andruszkiewicz. Już wcześniej zapowiedziano, że szefem gabinetu prezydenta będzie obecny poseł PiS Paweł Szefernaker, który kierował sztabem wyborczym Nawrockiego. Zastępcą Szefernakera będzie dotychczasowy dyrektor biura prezesa IPN Jarosław Dębowski, a rzecznikiem Kancelarii Prezydenta Rafał Leśkiewicz, z którym Nawrocki współpracował w IPN.

Za sprawy międzynarodowe w kancelarii Nawrockiego będzie odpowiadał obecny poseł PiS Marcin Przydacz, który już w czasie prezydentury Andrzeja Dudy był szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Z kolei szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego będzie Sławomir Cenckiewicz, a jego zastępcami - generałowie: Andrzej Kowalski i Mirosław Bryś. Pierwsze dzień po zaprzysiężeniu, nowy prezydent zgłosi już inicjatywę ustawodawczą.

Nawrocki zapowiadał, że już dzień po zaprzysiężeniu, czyli 7 sierpnia, ogłosi jakie będą jego inicjatywy ustawodawcze. Stwierdził, że „w kolejnych dniach sierpnia tych inicjatyw będzie wiele”.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia na 6 sierpnia zwołał Zgromadzenie Narodowe, podczas którego Nawrocki złoży przysięgę prezydencką. (PAP)

nl/ mok/