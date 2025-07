Chodzi o nowelizację ustawy o kontroli niektórych inwestycji oraz ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Ustawa przewiduje, że kontrola inwestycji zagranicznych, uregulowana dotąd jako działanie tymczasowe, przewidziane do 24 lipca 2025 r., stanie się rozwiązaniem obowiązującym bezterminowo. Kompetencje w zakresie kontroli przyznane przez ustawę Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mają zostać - w myśl nowelizacji - przekazane ministrowi właściwemu ds. gospodarki, czyli obecnie Ministrowi Rozwoju i Technologii.

Jakie firmy zostały objęte ochroną?

Ochroną zostały objęte inwestycje w strategicznych sektorach polskiej gospodarki dokonywane przez podmioty pochodzące z Unii Europejskiej oraz z państw trzecich. Autor rozwiązań, czyli resort rozwoju wskazywał, że w czasie pandemii COVID-19, kiedy nastąpiło gwałtowne pogorszenie sytuacji gospodarczej, zaistniała pilna potrzeba wzmocnienia ochrony krajowych spółek przed przejęciami przez inwestorów spoza UE, EOG lub OECD.

Odpowiednie regulacje zostały zawarte w ustawie z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Wprowadzone przepisy miały obowiązywać początkowo przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie, jednak ze względu na wybuch wojny na Ukrainie termin ten wydłużono do 60 miesięcy; upływa on 24 lipca br.

Według MRiT niestabilność sytuacji międzynarodowej oraz ujawnione trwałe zagrożenia globalne wymagają wprowadzenia bezterminowej kontroli inwestycji.

Ochrona obejmuje podmioty, których przychód ze sprzedaży i usług przekroczył na terytorium Polski, w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie, równowartość 10 mln euro. (PAP)