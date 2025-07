Rzecznik przypomniał, że od lipca ZUS przyznaje i wypłaca rentę wdowią. - W związku z tym seniorzy wciąż mają mnóstwo pytań odnośnie do tego świadczenia. Nadal zdarzają się osoby, które nie złożyły wniosku, bo mają wątpliwości, czy renta wdowia będzie im przysługiwać – podkreślił Dyląg.

Kto może ubiegać się o rentę wdowią – najważniejsze warunki

Dlatego dla osób, które mogą mieć problem z dotarciem do placówek ZUS-u i uzyskaniem odpowiedzi na swoje pytania, w środę telefonicznie dyżurować będą eksperci zakładu.

Jak zaznaczył rzecznik ZUS w województwie podkarpackim, eksperci będą również odpowiadać na pytania dotyczące limitu wysokości świadczenia.

- Będzie można uzyskać również odpowiedź, czy warto od razu przejść na emeryturę i jakie są korzyści z wydłużenia okresu aktywności zawodowej – podał Dyląg.

Rzecznik przypomniał, że prawo do renty rodzinnej, łącznie z własnym świadczeniem, czyli renty wdowiej, dla wniosków złożonych do 31 lipca br. będzie przysługiwać od lipca br.

Renta wdowia. Eksperci ZUS odpowiedzą na pytania seniorów

Natomiast w przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia prawo do wypłaty świadczenia będzie obowiązywać od miesiąca złożenia wniosku. - Oznacza to, że jeśli ktoś złoży wniosek 15 sierpnia i spełni warunki do renty wdowiej, prawo do wypłaty świadczenia będzie przysługiwać od sierpnia – wyjaśnił rzecznik.

Eksperci ZUS będą dyżurować w środę w godzinach 10-12, pod numerem telefonu 693 629 041. (PAP)