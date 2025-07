„Według stanu na 14 lipca 2025 roku, w ramach programu lotniskowego pozyskano ponad 2100 działek o łącznej powierzchni ponad 2000 hektarów. Oznacza to, że nabyto już ponad 52 procent gruntów objętych decyzją lokalizacyjną dla Lotniska CPK i zachodniej części węzła kolejowego” - poinformowała spółka CPK w komunikacie. Dodała, że do tej pory wpłynęło 1045 zgłoszeń, które obejmują ok. 88 proc. powierzchni wskazanej w tej decyzji lokalizacyjnej.

Program Dobrowolnych Nabyć. CPK wykupuje działki m.in. pod szybką kolej

Z kolei w przypadku kolejowego PDN nabytych zostało ok. 70 działek o łącznej powierzchni 65 hektarów - przekazała również spółka. Poinformowano ponadto, że do PDN zgłoszonych zostało już 95 proc. wytypowanych działek, na których powstanie pierwszy odcinek linii Kolei Dużych Prędkości Warszawa-Łódź.

Spółka zwróciła uwagę, że najwięcej umów od początku istnienia PDN - zarówno w części lotniskowej, jak i kolejowej - podpisano w czerwcu. Było to 40 transakcji. Nabycia w ramach lotniskowego PDN odbywają się na terenie objętym rozporządzeniem obszarowym. Natomiast w przypadku programu kolejowego dotyczą wyłącznie zakwalifikowanych działek, przez które będą przebiegać przyszłe linie kolejowe.

Podstawę do określenia warunków nabycia nieruchomości przez spółkę w PDN stanowi sporządzana przez rzeczoznawcę wycena nieruchomości. CPK dodał, że „co do zasady, oferta spółki uwzględnia bonusy w wysokości 20 procent do wartości gruntu i 40 procent do wartości budynków i innych naniesień”.

Według stanu na 13 czerwca br., w ramach programu lotniskowego pozyskanych było 2025 nieruchomości o łącznej powierzchni 1926 hektarów. W przypadku kolejowego PDN spółka miała wówczas nabytych 47 działek o łącznej powierzchni 33,6 hektarów.

Budowa CPK rusza w 2026 roku. Otwarcie portu w 2032

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem budowa Lotniska CPK na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce: Warszawa – CPK – Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł. (PAP)