Kontrakt na realizację dalekobieżnego tunelu pod Łodzią zostanie podpisany w piątek w południe w obecności Macieja Laska, pełnomocnika rządu ds. CPK. Dla spółki wyznaczonej do budowy nowego lotniska i nowych linii kolejowych to będzie pierwszy tak wielki kontrakt wykonawczy. Budowa tunelu między stacją Łódź Fabryczną a zachodnimi przedmieściami Łodzi (osiedle Retkinia) będzie kosztować 2,16 mld zł brutto. Budowa na na dobre zacznie się w przyszłym roku. Wcześniej Porr musi zamówić tarczę TBM, która wydrąży tunel o średnicy 14 metrów. Wewnątrz znajdą się dwa tory umożliwiające jazdę pociągów w obu kierunkach z prędkością do 160 km/h. Będzie to najdłuższy i najszerszy tunelowy obiekt kolejowy wydrążony jednym odcinkiem w Polsce. Na początku dekady pałeczkę pierwszeństwa przejmie dwa razy dłuższy tunel na zachodnich obrzeżach Warszawy. W przypadku przejazdu łódzkiego sporym wyzwaniem będzie przebijanie się przez centrum Łodzi – pod istniejącą, gęstą zabudową .

Przed budową tunelu CPK wzmocni kamienice

Wykonawca już na etapie projektu wykonawczego zostanie zobowiązany do ponownej analizy wzmocnień geotechnicznych i zabezpieczeń strukturalnych. Wcześniej spółka CPK w innym przetargu wybrała firmę Albraco, która zrealizuje około 70 dodatkowych analiz i badań budynków na trasie przebiegu tunelu. Przygotowana zostanie m.in. kompletna dokumentacja aktualnego stanu technicznego wskazanych nieruchomości i przeprowadzone postępowanie diagnostyczne obejmujące sprawdzenie nośności, stateczności i bezpieczeństwa konstrukcji w obecnym stanie. Ekspertyzy będą zawierały również zalecenia oraz koncepcję zabezpieczeń lub naprawy dla każdego z budynków.

Spółka CPK chce w tym przypadku dmuchać na zimne, co jest zrozumiałe po doświadczeniach z prowadzoną przez inną spółkę - PKP Polskie Linie Kolejowe - budową tunelu aglomeracyjnego pod Łodzią. Zgodnie z pierwotną umową ten ostatni miał być skończony pod koniec 2021 r. Teraz jest mowa o połowie 2027 r. Jednak to też bardzo niepewny termin. Po katastrofie budowlanej, do której doszło we wrześniu 2024 roku, tarcza budująca tunel wciąż stoi w miejscu. Drążenie nie zostanie wznowione do czasu wykonania odpowiednich zabezpieczeń, w tym gruntu i budynku, pod którym obecnie znajduje się tarcza.

300 mieszkańców opuściło domy

Sytuacja wiąże się też z dużym problemem dla mieszkańców. Z zagrożonych mieszkań musiało się wyprowadzić ok. 300 mieszkańców. Duża część z nich do dziś mieszka w hotelach za co płaci wykonawca tunelu.

Tunel aglomeracyjny wraz z trzema podziemnymi stacjami zostanie oddany najwcześniej w 2028 roku. Tunel dalekobieżny może być otwarty na przełomie 2029 i 2030 roku. Za Łodzią pociągi na razie będą zjeżdżać na istniejącą linię kolejową nr 14. Po otwarciu tunelu powinien skrócić się przejazd z Warszawy przez Łódź do Kalisza i dalej do Wrocławia. Odcinek tunelowy będzie pierwszym fragmentem linii igrek z Warszawy przez CPK, Łódź do Wrocławia i Poznania. W 2032 r. ma być oddany odcinek nowej linii Warszawa – Łódź. Trzy lata później według rządowych planów zostanie ukończony cały „Igrek” ze stolicy do Wrocławia i Poznania. Przejazd z Warszawy do tych dwóch ostatnich miast ma zająć wtedy ok. 100 minut.