Po raz pierwszy od wielu miesięcy Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała się na obniżkę stóp procentowych. Na zakończonym we wtorek, 2 lipca, dwudniowym posiedzeniu RPP postanowiła ściąć stopy o 0,25 punktu procentowego.

Stopy procentowe w lipcu. Decyzja RPP

Od środy, 3 lipca, główna stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego wynosi 5,00 proc. w skali rocznej. W ślad za nią spadły także inne stopy: lombardowa wynosi teraz 5,50 proc., depozytowa – 4,50 proc., redyskontowa weksli – 5,05 proc., a dyskontowa – 5,10 proc.

To pierwszy taki ruch RPP od miesięcy utrzymywania stóp na niezmienionym poziomie. Decyzja może być odpowiedzią na spadającą inflację i sygnał, że władze monetarne dostrzegają przestrzeń do łagodzenia polityki pieniężnej – co ma wesprzeć gospodarkę i zmniejszyć koszty kredytów.

Obniżka stóp procentowych oznacza, że raty kredytów – zwłaszcza tych o zmiennym oprocentowaniu – mogą nieco spaść. Zmniejsza się również koszt pieniądza w gospodarce, co może zachęcić firmy do inwestycji, a konsumentów do wydatków. Z kolei dla oszczędzających oznacza to niższe oprocentowanie lokat i rachunków oszczędnościowych.

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 3 lipca 2025 r.