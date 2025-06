Joanna Tyrowicz jako jedyna zagłosowała na majowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej przeciwko obniżce stóp procentowych – wynika z informacji zamieszczonej przez Narodowy Bank Polski w poniedziałkowym „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. RPP obniżyła wtedy stopy o 0,5 pkt proc. Od tamtej pory główna stopa NBP wynosi 5,25 proc.

Kto na majowym posiedzeniu głosował inaczej niż większość RPP?

Na majowym posiedzeniu RPP zajmowała się również sprawozdaniami z realizacji polityki pieniężnej oraz działań zarządu banku w tym zakresie w 2024 r., a także sprawozdaniem z działalności NBP w ubiegłym roku. Wszystkie zostały przyjęte przez RPP, ale niejednogłośnie. Przeciw uchwałom dotyczącym polityki pieniężnej w ub.r. zagłosowała Tyrowicz. Przeciwko zatwierdzeniu przypadku dokumentu dotyczącego działalności banku centralnego opowiedzieli się Tyrowicz i Ludwik Kotecki.

Oboje zostali wybrani do RPP przez Senat, w którym większość miała opozycja wobec rządzącego wówczas Prawa i Sprawiedliwości. Trzecim senackim członkiem Rady jest Przemysław Litwiniuk, który na majowych posiedzeniach RPP głosował podobnie, jak prezes NBP Adam Glapiński oraz członkowie Rady wskazani przez prezydenta Andrzej Dudę i Sejm, w którym wówczas większość miała Zjednoczona Prawica.

Jedyny głos sprzeciwu w RPP – co Joanna Tyrowicz mówiła o płacach?

– Komunikacja NBP od jesieni podkreślała rolę dynamiki wynagrodzeń dla przyszłych decyzji Rady. Gdy do debaty publicznej wrócił temat ewentualnych obniżek, wskazywałam, że jakiekolwiek wnioskowanie o dynamice wynagrodzeń będzie możliwe dopiero w drugiej połowie kwietnia gdy GUS opublikuje dane za marzec o płacach i zatrudnieniu z sektora przedsiębiorstw i gdy może poznamy dane o wynagrodzeniach w gospodarce narodowej za I kw. – mówiła w niedawnym wywiadzie dla DGP Joanna Tyrowicz.

Rozmawialiśmy z nią po kwietniowym posiedzeniu Rady, kiedy prezes Glapiński otwarcie zapowiedział, że w maju dojdzie do cięcia stóp. W momencie rozmowy nie było wiadomo, jak Tyrowicz głosowała na kwietniowym spotkaniu RPP. Później dowiedzieliśmy się, że – podobnie, jak na wcześniejszych posiedzeniach – była za podwyższeniem stóp o 2 pkt proc. Głosowała tak jako jedyna, co oznacza, że to ona złożyła taki wniosek.

W „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” publikowane są tylko wyniki głosowań „pozytywnych”. Na razie nie wiadomo więc, czy Joanna Tyrowicz w maju również zgłosiła wniosek o podwyżkę stóp.

W marcu średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw była nominalnie o 7,7 proc. wyższa niż rok wcześniej. Było to najniższe tempo wzrostu od lutego 2021 r. Wzrost płac w całym I kwartale w sektorze dużych firm wyniósł 8,2 proc. W całej gospodarce płace rosły wówczas w tempie 10 proc., najniższym od trzech lat.

Dlaczego Tyrowicz i Kotecki sprzeciwiali się zatwierdzeniu sprawozdania NBP?

Co mogło być powodem głosowania przez Tyrowicz i Koteckiego przeciw sprawozdaniu z działalności NBP w 2024 r.? Członkini RPP w wywiadzie dla money.pl zgłaszała zastrzeżenia do wydatków marketingowych banku. My kilka tygodni wcześniej pytaliśmy ją o lokowanie rezerw walutowych w złoto, wobec czego również była krytyczna.

– Niektórzy członkowie zarządu NBP mówili w mediach, że złoto ma stanowić 20 proc. naszych rezerw. Tak absurdalnie postawiony cel w praktyce oznacza, że gdyby globalna cena złota zaczęła spadać, to byśmy musieli go kupować coraz więcej, żeby trzymać się tych 20 proc. No i musielibyśmy go dokupować również dlatego, że nasze rezerwy stale przyrastają, choćby dlatego, że wszystkie inne aktywa przynoszą jakiś zwrot. Mam nadzieję, że nie zarząd NBP nie opiekuje się oszczędnościami Polaków w tak irracjonalny sposób – mówiła nam w kwietniu Tyrowicz.