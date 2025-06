Według portalu, prokurator generalny Adam Bodnar planuje powołać zespół śledczy, który sprawdzi wyniki w 296 obwodowych komisjach wyborczych. „W poniedziałek polecenia dla prokuratorów z rejonu zostaną wydane niezwłocznie” - twierdzi źródło Wyborcza.pl.

Bodnar domagał się od Sądu Najwyższego przeliczenia kart wyborczych z 1470 komisji wyborczych

„W środę Bodnar w piśmie złożonym do Sądu Najwyższego domagał się przeprowadzenia oględzin kart do głosowania w 1472 obwodowych komisjach wyborczych. To komisje, które w swojej analizie uwzględnił dr Krzysztof Kontek, związany z SGH badacz anomalii” - czytamy.

Wybory prezydencki 2025. Kiedy prokuratura może sama dokonać oględzin kart wyborczych?

Autorzy tekstu podkreślają, że prokurator może dokonać oględzin kart do głosowania, wówczas gdy prowadzi postępowanie. „Kodeks postępowania karnego reguluje zasady przeprowadzania oględzin dowodów. Natomiast prawnokarnej oceny nieprawidłowości bądź nadużyć prokurator może dokonać tylko w toczącym się postępowaniu karnym. I aby je wszcząć, musi zaistnieć uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Zapowiadane powołanie zespołu śledczego oznacza, że takie postępowanie już zostało wszczęte albo zostanie wszczęte w poniedziałek” - napisano. (PAP)

kk/ mow/