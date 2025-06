Jesteśmy po publikacji serii danych o kondycji gospodarki w maju. Rozczarowały produkcja przemysłowa i poziom wynagrodzeń. Na lekki plus zaskoczyła sprzedaż w sklepach. W jakiej fazie cyklu gospodarczego więc jesteśmy?

Patrząc na te dane, trzeba pamiętać, że to jedynie migawka tego, co się dzieje w gospodarce. Dane z jednego okresu mogą być mylące. Odczyty z kwietnia zaskoczyły in plus, zaś maj faktycznie rozczarował, głównie w produkcji przemysłowej i sektorze budowlanym. Patrząc jednak szerzej niż na pojedyncze miesiące, można powiedzieć, że gospodarka jest w fazie ożywienia. Początek roku był udany, w I kw. wzrost PKB sięgnął aż 3,7 proc. To były miesiące, gdy Europa i Polska odczuwały wzrost zamówień z USA, który był napędzany polityką handlową prezydenta Donalda Trumpa. Odbiorcy amerykańscy chcieli zwiększyć swoje zapasy przed wejściem w życie ceł.