Od wielu miesięcy resort kultury przygotowuje nową ustawę medialną. Regulacja według założeń miała trafić do podpisu nowego prezydenta. Po zwycięstwie Karola Nawrockiego Koalicja 15 października znalazła się w kropce.

– Proces likwidacji w mediach będzie trwał, dopóki w życie nie wejdzie nowa ustawa medialna i nie zostanie zapewnione stabilne finansowanie – mówi DGP wiceminister kultury Maciej Wróbel. I jak dodaje, projekt w ciągu najbliższych trzech tygodni trafi do wykazu prac legislacyjnych. – Będzie on w 98 proc. taki sam, jak zapowiadaliśmy. Przed nami jeszcze kosmetyczne zmiany. Po zaprezentowaniu projektu będziemy konsultować go z Pałacem Prezydenckim. Spróbujemy przekonać prezydenta, że to naprawdę dobrze przygotowana ustawa – wskazuje wiceszef MKiDN.

Nowa ustawa medialna. Projekt pojawi się wkrótce