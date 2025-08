Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nad którym pracuje Ministerstwo Finansów i Gospodarki. Rząd miałby go przyjąć w trzecim kwartale 20025 r.

W wykazie przekazano, że będzie to jeden z projektów deregulacyjnych, który realizuje zobowiązania rządowego Zespołu Deregulacyjnego i stanowi realizację filaru VI: „Wsparcie dla biznesu i deregulacja” planu gospodarczego na 2025 r. „Polska. Rok przełomu”.

Kasowy PIT - limit przychodów

Projektowana regulacja zakłada podwyższenie limitu przychodów pozwalającego przedsiębiorcom na skorzystanie z tzw. kasowego PIT z 1 mln zł do 2 mln zł.

Kasowy PIT to nowa forma rozliczania podatku dochodowego obowiązująca od stycznia 2025 r. Umożliwia ona wykazanie przez przedsiębiorcę dochodu do opodatkowania i zapłacenia go dopiero po otrzymaniu zapłaty za sprzedane towary i usługi, a nie z datą wystawienia faktury. Dzięki temu przedsiębiorcy nie muszą płacić podatku od nierozliczonych faktur.

Obecne przepisy ograniczają stosowanie kasowego PIT tylko do przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, których przychody nie przekraczają 1 mln zł. Podwyższenie limitu umożliwi skorzystanie z tego rozwiązania większej liczbie firm. (PAP) ewes/ mick/