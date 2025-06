Rada Ministrów zaproponowała w czwartek, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2026 r. wyniosło 4806 zł brutto. Oznacza to wzrost o 140 zł w stosunku do obecnej kwoty (4666 zł), czyli o 3 proc. W przyszłym roku wzrosłaby także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – od 1 stycznia 2026 r. wynosiłaby 31,40 zł.

Propozycje rządu zostaną przedstawione Radzie Dialogu Społecznego, która ma 30 dni na wypracowanie wspólnego stanowiska.

Co o propozycji rządu Tuska w sprawie płacy minimalnej sądzą związki zawodowe?

Krytycznie do proponowanych kwot odnoszą się związki zawodowe. Prezes OPZZ Piotr Ostrowski zauważył w rozmowie z PAP, że jest to poziom równy prognozowanej przyszłorocznej inflacji.

„Oznacza to, że osoby, które zarabiają płacę minimalną, będą miały zerowy wzrost płacy realnej. To jest duże rozczarowanie” – powiedział.

Ostrowski przypomniał, że związki zawodowe – NSZZ „Solidarność”, OPZZ i FZZ – we wspólnym stanowisku zaproponowały, by przyszłoroczne minimalne wynagrodzenie za pracę wyniosło nie mniej niż 5015 zł brutto. Oznaczałoby to wzrost o 7,48 proc., czyli o 349 zł.

„To propozycja, która ma swoje uzasadnienie i jest dobrze ugruntowana ekonomicznie. Wynika z tego, że prognozowany wzrost przeciętnych płac w przyszłym roku będzie powyżej 7,5 proc. Nasza propozycja dokładnie tyle wynosi. Chcemy, żeby płace minimalne rosły tyle, ile płace przeciętne” – wskazał Ostrowski.

Zaznaczył, że negocjacje w Radzie Dialogu Społecznego – jak co roku – będą trudne. „Ale my mamy dobre argumenty” – podkreślił szef OPZZ.

NSZZ „Solidarność” w czwartkowym komunikacie również zwrócił uwagę, że „propozycja rządu jest o wiele niższa niż stanowisko trzech reprezentatywnych związków zawodowych”.

„Gdyby propozycja została przyjęta, pracownicy mogliby liczyć na wynagrodzenie minimalne w wysokości 3748,97 zł netto” – wskazał związek.

Płaca minimalna w 2026 zaproponowana przez gabinet Donalda Tuska: stanowisko pracodawców

Umiarkowanie do rządowej propozycji odnoszą się pracodawcy. W wspólnym stanowisku opowiadali się za tym, by wzrost płacy minimalnej w 2026 r. opierał się na wskaźniku wynikającym z obecnie obowiązującej ustawy, czyli nie przekroczył 50 zł.

Zdaniem doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan Jacka Męciny propozycja rządu jest kompromisowa. „3 proc. wzrostu to znacznie mniej niż w poprzednich latach i bardziej nawiązuje do elementu związanego z inflacją, która nas czeka, więc jest to ochrona realnej wartości płacy minimalnej. Docelowo ten mechanizm powinien gwarantować wzrost płacy minimalnej na poziomie połowy przeciętnego wynagrodzenia albo 60 proc. mediany wynagrodzeń w gospodarce narodowej” – ocenił Męcina w rozmowie z PAP.

Dodał jednocześnie, że „pracodawcy najprawdopodobniej będą trzymać się swojej propozycji”. „To, co proponuje rząd, jest jednak taką propozycją wyjściową, więc pracodawcy są trochę na przegranej pozycji. W dialogu z centralami związkowymi bardziej podkreślaliśmy, że widzimy przesłanki do tego, aby zwiększyć tempo i wysokość podwyżek w państwowej sferze budżetowej, która od lat jest niedoinwestowana. Tutaj widzieliśmy przestrzeń większych wzrostów” – zaznaczył Męcina.

Z kolei Piotr Rogowiecki z Pracodawców RP stwierdził, że trudno teraz spodziewać się zmiany stanowiska rządu pod naporem pracodawców czy też związków zawodowych.

„Biorąc pod uwagę propozycję Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, czyli 5020 zł, to dzisiejsza propozycja rządu jest bardziej wychodząca naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. To więcej niż minimalny wzrost wynikający z ustawy, ale już nie tak dolegliwy, jak przy propozycji resortu” – ocenił Rogowiecki.

Przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządu na rozmowy i wypracowanie wspólnego stanowiska mają 30 dni. Ustalona w tym gronie wysokość minimalnego wynagrodzenia jest następnie do 15 września ogłaszana w Monitorze Polskim jako obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów. Jeżeli jednak RDS nie uzgodni minimalnego wynagrodzenia w terminie, rząd ustala je w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, a to do 15 września jest ogłaszane w Dzienniku Ustaw.

Płaca minimalna. Co mówią przepisy?

Ustawa gwarantuje coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Jednocześnie, jeśli w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje, wysokość minimalnego wynagrodzenia jest niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, gwarancja ta jest zwiększona dodatkowo o dwie trzecie prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB. (PAP)

