Wbrew nadziejom branży spadków w realizacji mieszkań nie rekompensują rządowe inwestycje infrastrukturalne. Hamują zwłaszcza drogi. Branża budowlana szykuje się do zaciskania pasa.

W firmach budowlanych nastroje nie są dobre. Od dłuższego czasu zauważana jest stagnacja w realizacji mieszkań. W pierwszym półroczu tego roku związana z realizacją budynków produkcja budowlano-montażowa według GUS spadła rok do roku o 4,2 proc. Firmy liczyły, że to spowolnienie wynagrodzą duże zlecenia rządowe dotyczące dróg i kolei. Poprzedni rząd przez spory z Brukselą o pieniądze z KPO doprowadził do zahamowania w przebudowie torów i w efekcie w 2022 r. zamiast kilkunastu mld zł zawarte kontrakty miały wartość tylko 1,3 mld zł.

Zlecenia kolejowe zaczynają się powoli rozkręcać. Za to dochodzi do zapaści w zamówieniach dotyczących dróg. Efekt? Produkcja budowlano-montażowa w przypadku inżynierii lądowej (drogi, tory, mosty) w pierwszym półroczu tego roku spadła o 3,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2024 r. Wprawdzie w tym czasie odnotowano wzrosty w budownictwie energetycznym i przemysłowym, ale i tak w pierwszych sześciu miesiącach tego roku produkcja w budowlance jest na minusie. W efekcie wskaźnik PMI odzwierciedlający nastroje w przemyśle spadł o ok. 3,5 pkt względem końca 2024 r.