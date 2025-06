Deregulacja: rząd ograniczy biurokrację

Jednym z najważniejszych punktów obrad jest projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Zmiana – zapowiedziana jeszcze w ubiegłym roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości – ma wyeliminować kontrowersje, które pojawiły się po wejściu w życie tzw. ustawy Kamilka. Chodzi o przepisy, które zobowiązywały m.in. rodziców-opiekunów na wycieczkach szkolnych do przedstawiania zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (KRK).

Projekt przewiduje, że w takich przypadkach wystarczające będzie pisemne oświadczenie o niekaralności. Zniesione mają być także opłaty za zaświadczenia z KRK dla wolontariuszy oraz studentów odbywających praktyki z dziećmi.Nowelizacja eliminuje również konieczność wielokrotnego sprawdzania tej samej osoby – np. trenera zweryfikowanego już przez klub sportowy. Zaświadczeń nie będą musiały okazywać osoby wykonujące zawody, których etos zawodowy zakłada niekaralność, jak sędziowie, adwokaci, radcowie prawni czy funkcjonariusze policji. Z obowiązku zwolnieni będą także zaproszeni goście, jeśli w zajęciach uczestniczy nauczyciel. Kolejny projekt dotyczy zmian w Prawie bankowym. Nowe przepisy mają umożliwić sprawniejsze zamykanie tzw. „rachunków uśpionych”, czyli kont, z których od lat nie korzystał ich właściciel. Banki będą zobowiązane, by po pięciu latach braku aktywności wystąpić do ministra cyfryzacji o dane z rejestru PESEL — by ustalić, czy właściciel konta żyje. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której środki pozostają na martwych kontach, nieprzekazane spadkobiercom.

Przyspieszenie inwestycji budowlanych

Rząd planuje także rozszerzenie tzw. instytucji milczącej zgody. Zgodnie z przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii projektem, brak odpowiedzi od instytucji publicznej w określonym czasie będzie oznaczał zgodę m.in. na testy środków ochrony roślin czy wpisy do rejestrów prowadzonych przez Główny Urząd Miar. Zmiany mają ograniczyć przewlekłość postępowań i wzmocnić zaufanie obywateli do administracji. Nowelizacja Prawa budowlanego przewiduje uproszczenia dotyczące zgłoszeń przy budowie domów jednorodzinnych do 70 m kw. oraz umożliwia budowę przydomowych schronów i ukryć doraźnych o powierzchni do 35 m kw. Proponowane przepisy mają przyspieszyć procesy inwestycyjne i zwiększyć elastyczność inwestorów indywidualnych.

Wśród omawianych projektów znalazła się także inicjatywa Ministerstwa Cyfryzacji, która przewiduje utworzenie nowego Komitetu do spraw Cyfryzacji oraz wprowadzenie definicji Architektury Informacyjnej Państwa. Ma to wypełnić jeden z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Ministerstwo Finansów przygotowało z kolei projekt zmian w ubezpieczeniach – zgodnie z nim zgoda na komunikację elektroniczną przy obowiązkowych polisach miałaby obowiązywać przez cały okres trwania umowy, a nie tylko przy jej zawieraniu.