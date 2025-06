Ochotnicy na letnie przeszkolenie to przede wszystkim młodzi ludzie w przedziale od 18 do 35 lat. Przez najbliższe 27 dni będą się szkolić, by na początku lipca br. złożyć przysięgę wojskową. Równocześnie, Wojsko Polskie cały czas prowadzi otwartą rekrutację na kolejne dwa turnusy projektu, które odbędą się odpowiednio w terminach: 14 lipca – 9 sierpnia oraz 18 sierpnia – 13 września. Już teraz można wybrać dogodny termin, specyfikę służby i lokalizację. Wystarczy zgłosić się do dowolnego punktu rekrutacyjnego, skorzystać z infolinii lub wejść na portale wojskowe.

Projekt wakacyjnej służbywojskowej jest skierowany do osób pełnoletnich – szczególnie do tegorocznych maturzystów, studentów, szukających pracy i zajęcia wakacyjnego (służba w tym wypadku może stanowić również ciekawą i pożyteczną alternatywę dla zwykłej pracy sezonowej). Co nie wyłącza innych grup wiekowych – w rekrutacji może wziąć udział każdy spełniający ogólne warunki do służby.

Wakacje z wojskiem

Oferta „Wakacji z wojskiem” to ponad 70 lokalizacji w całym kraju i w każdym województwie. Można się sprawdzić m.in. jako żołnierz wojsk lądowych, marynarz, żołnierz desantu, czołgista, rakietowiec i wiele innych. Dla każdego, wojskowi rekruterzy znajdą, pasujący i odpowiadający zainteresowaniom model służby. Podczas turnusów tworzone są integrujące grupy rówieśnicze. Model szkolenia zakłada dobre doświadczenia, otwartość, elastyczność oraz relacyjność pomiędzy uczestnikami.

Na szkolenia drugiego (start od 14 lipca) i trzeciego (start od 18 sierpnia) turnusu można zgłosić się w każdej chwili. Procedury i formalności są proste i skrócone do minimum. Wystarczy wejść nasz portal www.zostanzolnierzem.pl, zadzwonić na infolinię 800 180 110, otworzyć listę kontaktową projektu lub po prostu zgłosić się do punktu rekrutacyjnego Wojska Polskiego lub danej jednostki wojskowej. (PAP)

