Ranking paszportów publikowany przez londyńską firmę konsultancką Henley jest tworzony w oparciu o liczbę krajów, do których posiadacz danego dokumentu może wybrać się bez konieczności posiadania wizy.

W tym roku najsilniejszym paszportem świata może pochwalić się Singapur. Jego obywatele mogą bez wiz odwiedzić aż 193 kraje świata. Drugie miejsce należy do Japonii i Korei Południowej, których mieszkańcy mogą bez starania o wizę wjechać do 190 krajów.

Polski dokument (siódma pozycja na liście) umożliwia bezwizowy wjazd do 185 państw. Te same możliwości dają również paszporty Australii, Czech, Węgier i Malty.

Polski paszport systematycznie pnie się w rankingach

Przed dekadą oferował bezwizowy wjazd do 114 państw, co dawało mu dziewiąte miejsce na świecie. W 2010 Polska po raz pierwszy sięgnęła miejsca dziesiątego.

Natomiast paszport amerykański słabnie - podkreślił portal CBS News - gwarantuje bowiem wjazd bez wiz do 182 krajów. W tej chwili znajduje się na 10. miejscu w rankingu, wraz z Islandią i Litwą. Jego pozycja była najmocniejsza w 2014 roku, kiedy to uznawano go za najlepszy taki dokument na świecie, ale od tego czasu systematycznie spada.

Twórcy raportu oceniają, że paszport nie jest już tylko dokumentem podróży, ale certyfikatem odzwierciedlającym siłę dyplomatycznych wpływów i międzynarodowych relacji danego kraju.