Zgodnie z rezolucją rząd federalny jest zobowiązany do ogłoszenia konkursu na projekt, z udziałem polskich ekspertów. Zwycięski projekt ma zostać przedstawiony Bundestagowi.

Parlament uznał, że najodpowiedniejszym miejscem na postawienie pomnika będzie miejsce byłej Opery Krolla, gdzie znajduje się tymczasowy pomnik, odsłonięty w czerwcu monument w formie Głazu Pamięci.

Głosowanie w Bundestagu poprzedziła ponad półgodzinna debata.

Posłowie AfD przeciwni budowie

Za przyjęciem rezolucji opowiedzieli się obecni na sali plenarnej posłowie i posłanki CDU/CSU, SPD, Zielonych oraz Lewicy. Przeciwko było dwóch deputowanych Alternatywy dla Niemiec (AfD), reszta tego ugrupowania wstrzymała się od głosu.

Pełnomocnik rządu Niemiec ds. współpracy z Polską Knut Abraham przekazał PAP, że konkurs ma być ogłoszony na początku 2026 roku i może być na niego przeznaczona kwota od 750 tys. do 1 mln euro. Kwota nakładów na pomnik zostanie natomiast rozstrzygnięta w budżecie federalnym na 2027 lub 2028 rok.