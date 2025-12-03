Baza lotnicza Schoenewalde/Holzdorf, na granicy krajów związkowych Saksonia-Anhalt i Brandenburgia, osiągnęła tzw. wstępną gotowość systemu. Oznacza to uruchomienie pierwszych elementów Arrow 3, w tym radaru i wyrzutni. Umożliwia to rozpoczęcie obrony przeciwlotniczej w ograniczonym zakresie.

Niemcy będą broniły Europy przed rosyjskimi atakami

- Po raz pierwszy uzyskujemy możliwość wczesnego ostrzegania oraz ochrony naszej ludności i infrastruktury przed rakietami balistycznymi o dalekim zasięgu. Dzięki tej strategicznej zdolności, unikalnej w gronie naszych europejskich partnerów, zabezpieczamy naszą centralną rolę w sercu Europy – powiedział minister obrony Boris Pistorius w rozmowie z agencją dpa.

W ten sposób zapewniona zostanie ochrona nie tylko Niemiec, ale także „naszych partnerów” - podkreślił.

Niemcy kupiły system Arrow 3 w Izraelu w 2023 roku za 3,6 mld euro, w kontekście zagrożenia rakietowego ze strony Rosji. Pełną gotowość bojową system ma osiągnąć w 2030 roku. Docelowo ma być rozlokowany w trzech bazach.

Po raz pierwszy Arrow 3 został rozmieszczony poza Izraelem. System ma niszczyć pociski na wysokości nawet ponad 100 kilometrów, czyli poza atmosferą, w przestrzeni kosmicznej. To zdolność, której Bundeswehra do tej pory nie posiadała.