Dziś II tura wyborów prezydenckich. To ostatnie starcie kandydata KO Rafała Trzaskowskiego i kandydata popieranego przez PiS Karola Nawrockiego. Kiedy poznamy wyniki wyborów prezydenckich?

Ilu wyborców jest uprawnionych do głosowania podczas wyborów prezydenckich?

28 mln 848 tys. osób – tyle osób jest uprawnionych do głosowania w II turze wyborów prezydenckich, z czego 571 999 osób posiada zaświadczenie o prawie do głosowania. Przypomnijmy – zaświadczenie uprawnia do głosowania w dowolnych obwodzie zarówno w kraju, jak i za granicą. W I turze wyborów prezydenckich wydano 333 tys. takich zaświadczeń. To oznacza wzrost o ponad 70 proc.

Kiedy dotrą protokoły ze wszystkich Obwodowych Komisji Wyborczych z zagranicy?

Protokoły z Obwodowych Komisji Wyborczych, które znajdują się za granicami Polski, powinny dotrzeć w ciągu 24 godzin od zamknięcia lokali wyborczych w kraju. Ten czas minie godz. 21 w poniedziałek.

Wyniki wyborów nie mogą zostać ogłoszone, dopóki nie będą znane wyniki ze wszystkich protokołów.

Kiedy będą wyniki wyborów?

Szef PKW Sylwester Marciniak wyraził nadzieję, że wynik II tury wyborów prezydentabędzie podany do informacji publicznej 2 czerwca. – Liczę, że uda się ogłosić równie szybko jak po pierwszej turze, czyli w poniedziałek rano lub wczesnym popołudniem – powiedział przewodniczący PKW.

Jak poinformował Marciniak na konferencji prasowej, w pierwszej turze wyniki zostały podane tak szybko między innymi dlatego, że pracownicy MSZ działali sprawnie przy przekazywaniu protokołów z głosowania za granicą.

Ile jest komisji wyborczy w kraju, za granicą i na statkach morskich?

Zgodnie z podanymi przez przewodniczącego PKW danymi dzisiejsze głosowanie, podobnie jak I tura, odbędzie się w ponad 32 tys. obwodowych komisji wyborczych w kraju. Za granicą jest ich 511, a na statkach 5.