Podczas konferencji prasowej w Giżycku marszałek Senatu, oceniła, że kończąca się kampania wyborcza była bardzo długa i trudna, ale też pokazała, że ludziom naprawdę zależy na Polsce, na dokonaniu dobrego wyboru. Podkreślała, że każdy ma tylko jeden głos, ale ten głos ma ogromne znaczenie. "To od was zależy przyszłość Polski. Idźcie na wybory, podejmijcie samodzielnie, odpowiedzialnie wybór" - apelowała.

Jak parlamentarzyści KO zachęcają do głosowania na Trzaskowskiego?

W konferencji prasowej w Giżycku brali też udział parlamentarzyści KO z regionu, którzy zachęcali do uczestnictwa w głosowaniu i do wyboru kandydata KO Rafała Trzaskowskiego. Jak mówił wiceminister kultury, poseł Maciej Wróbel, te wybory powinny być wyraźnym sygnałem, że chcemy Polski uczciwej, która będzie premiowała tych, którzy ciężką pracą doszli do miejsca, w którym są i pełnią dzisiaj swoją publiczną służbę.

"Rafał Trzaskowski jest człowiekiem, którego wszyscy znamy. Możemy nie zgadzać się w pełni z jego poglądami, ale wiemy o nim wszystko. Karol Nawrocki to ten, który dzisiaj staje przed państwem jako człowiek o niejasnej przeszłości, a każdego dnia dowiadujemy się o coraz ciemniejszych kartach jego przeszłości" - ocenił.

Zdaniem Wróbla, to nie są wybory, w których rozmawiamy na temat różnicy poglądów. "My wybieramy między dobrem a złem" - uważa wiceminister.

Podczas piątkowej wizyty w woj. warmińsko-mazurskim marszałek Senatu odwiedza Giżycko i Reszel, gdzie m.in. spotyka się z mieszkańcami. Wieczorem ma być w Olsztynie na koncercie w ramach 9. Arena Festival Film&Music.

Kiedy odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich?

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 1 czerwca; zmierzą się w niej kandydat KO Rafał Trzaskowski i popierany przez PiS Karol Nawrocki. W I turze Trzaskowski zdobył 31,36 proc., a Nawrocki - 29,54 proc głosów.