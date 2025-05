Wybory prezydenckie 2025 i debata w Końskich

W I turze wyborów prezydenckich 2025 roku, która odbyła się 18 maja, kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski zdobył według oficjalnych wyników 31,36 %, a kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki 29,54 %. Jaki wynik przyniesie II tura wyborów prezydenckich, która odbędzie się już w najbliższą niedzielę (1 czerwca)?

"+Wybory wygrywa się w Końskich+. W 2016 roku Grzegorz Schetyna powiedział, że +wyborów nie wygrywa się na warszawskim Wilanowie+” – mówił pod koniec debaty telewizji Republika Michał Adamczyk, reprezentujący stacje wPolsce24. Nawiązując do słów Schetyny (z wywiadu "Do Rzeczy") po przegranych wyborach parlamentarnych z 2015 r.

"[…] Rafał Trzaskowski nie przyszedł. Nie przyszedł nie tylko dlatego, że jest tchórzem. Nie przyszedł także dlatego, iż uważa, że nie zasługujecie Państwo na jego obecność na tej debacie i w tym miejscu. Rafał Trzaskowski takiej w istocie chce Polski, która jest tylko dla jego wyznawców, a nie dla ludzi takich jak my – niezależnie od poglądów politycznych" – powiedział wczoraj podczas debaty prezydenckiej telewizji Republika Karol Nawrocki.

"Mówiliśmy o tym od początku –Rafał Trzaskowski będzie dzisiaj w Kaliszu [ma tam wiec – przyp. red.]. Debata się odbyła, i to debata, którą Nawrocki przegrał. Sprawa na tym polu jest rozstrzygnięta" – tłumaczył w radiowej Trójce (przed debatą) członek sztabu Trzaskowskiego Cezary Tomczyk.

Według sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu", który został opublikowany w czwartek rano, Rafał Trzaskowski może liczyć w II turze wyborów prezydenckich na 45,7 %, a Karol Nawrocki 43,61 %. Jak podaje sondaż, 10,69 % badanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Końskie – symbol małych miejscowości

W Końskich według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2023 r. liczba ludności wyniosła 17 514 mieszkańców.

"[…] Końskie (woj. świętokrzyskie) kojarzy się z małą miejscowością, której nie wolno lekceważyć, przeciwnie – żeby wygrać wybory, należy tam być, rozmawiać z mieszkańcami, biesiadować, interesować się (lub udawać) ich problemami, dać im poczucie, że i oni są ważni" – pisał dla "Polityki" Daniel Passent w 2021 r. w tekście pt. "Końska nasza Polska cała".

W 2020 r. podczas kampanii przed wyborami prezydenckimi TVP zorganizowała debatę w Końskich. Wówczas Rafał Trzaskowski również odmówił udziału w debacie. Do Końskich przyjechał Andrzej Duda. W lipcu 2020 r. w II turze wyborów prezydenckich Duda zdobył 51,03 %, a Trzaskowski 48,97 %.

"Ja bym do Końskich pojechał, to była stracona szansa. To była szansa na wejście w tamten bąbel informacyjny, na pokazanie się kilku milionom rodaków, którzy normalnie nie oglądają przekazów opozycji” – mówił w Polsat News w lipcu 2020 r. Radosław Sikorski.