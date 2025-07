Zapraszamy na powrót misji Axiom 4. Dragon „Grace” z Axiom Space, SpaceX i NASA ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim wraca na Ziemię. Kapsuła ok. godz. 11.30 polskiego czasu ma wylądować w Oceanie Spokojnym u wybrzeży Kalifornii.

Kapsuła Dragon „Grace” odłączyła się od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) 14 lipca 2025 r. i skierowała się w stronę oceanu, by dokonać lądowania ok. 11:30 polskiego czasu w wodach Pacyfiku niedaleko Kalifornii.

Lądowanie misji Axiom 4

Będzie to zakończenie 22‑godzinnej podróży powrotnej. Kiedy kapsuła otworzy spadochrony i uderzy w wodę, przybędą po nią ekipy ratownicze.

Axiom 4 to komercyjna misja prywatnych astronautów współorganizowana przez Axiom Space, SpaceX i NASA, z załogą z USA, Indii, Polski i Węgier. Start 25 czerwca zakończył się udanym dokowaniem do ISS 26 czerwca; misja trwała 18 dni badań mikro-grawitacyjnych i technologicznych eksperymentów, zanaczając powrót do lotów kosmicznych Indii, Polski i Węgier po dekadach.

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) opisała, że już z wyłączonymi silnikami Dragon wejdzie w atmosferę, rozgrzewając się do temperatury ok. 1600 st. Celsjusza. Tuż przed tą fazą kapsuła obróci się tak, aby osłona termiczna chroniąca statek była skierowana w stronę planety. Po przejściu przez wyższe warstwy atmosfery nastąpi rozłożenie dwóch małych spadochronów stabilizujących (na wysokości około 5,7 km nad Ziemią) i czterech głównych (ok. 2 km).

Po ok. 6 minutach bez łączności z bazą, kapsuła wylądowała w wodach Oceanu Spokojnego.

Właz kapsuły Dragon Grace został otwarty i członkowie misji Ax-4, w tym Sławosz Uznański-Wiśniewski, wyszli na pokład statku ratowniczego MV Shannon. Wcześniej ekipy ratownicze wyłowiły z wody kapsułę z czworgiem astronautów, a następnie dostarczyły ją na pokład statku służącego do odzyskiwania Dragonów, MV Shannon. Tuż po wodowaniu w wodach Pacyfiku w pobliżu San Diego, które odbyło się ok. godz. 11.30, służby medyczne przeprowadziły z astronautami pierwsze zdalne wywiady, by sprawdzić ich samopoczucie. Lekarze będą towarzyszyć członkom misji Ax-4 podczas opuszczania kapsuły, w podróży helikopterem na ląd, a potem w centrach rehabilitacyjnych, gdzie astronauci mają spędzić ok. dwóch tygodni. Uznański-Wiśniewski poleci z USA do Kolonii w Niemczech, gdzie znajduje się siedziba Europejskiego Centrum Astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Trafi do ośrodka Niemieckiego Centrum Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (DLR) „Envihab”

Zapraszamy na transmisję poniżej: