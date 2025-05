Koszty zatrudnienia problem dla prawie wszystkich branż

"W maju br. koszty zatrudnienia są czynnikiem najbardziej ograniczającym prowadzenie działalności gospodarczej zarówno w prezentowanych pięciu obszarach gospodarki (przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej oraz zakwaterowaniu i gastronomii), jak i w większości pozostałych sekcji, działów i grupowań, dla których zbierane i opracowywane są dane. Ponadto do najważniejszych barier działalności należą także wysokie obciążenia na rzecz budżetu, niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej oraz niejasne, niespójne i niestabilne przepisy prawne" - napisał GUS.

GUS porównuje dane do maja ubiegłego roku

W stosunku do maja ub.r. odnotowywany jest wzrost znaczenia bariery kosztów zatrudnienia w sekcji transport i gospodarka magazynowa (z 64,5 proc. do 68,7 proc.), natomiast zmniejszenie występuje w sekcji zakwaterowanie i gastronomia (z 71,8 proc. do 66,8 proc.) oraz budownictwo (z 73,3 proc. do 69,3 proc.).

W stosunku do maja ub.r. największy spadek znaczenia bariery niepewności ogólnej sytuacji gospodarczej odnotowywany jest w sekcjach budownictwo (z 47,2 proc. do 43,1 proc.) oraz zakwaterowanie i gastronomia (z 47,8 proc. do 44,2 proc.).

W stosunku do maja ub.r. największy spadek znaczenia bariery wysokich obciążeń na rzecz budżetu odnotowywany jest w sekcjach przetwórstwo przemysłowe (z 48,3 proc. do 41,7 proc.) i budownictwo (z 53,9 proc. do 49,8 proc.).

W stosunku do maja ub.r. odnotowywany jest nieznaczny wzrost znaczenia bariery niejasnych, niespójnych i niestabilnych przepisów prawnych w sekcji transport i gospodarka magazynowa (z 39,8 proc. do 41,7 proc.), natomiast największe zmniejszenie występuje w budownictwie (z 37,9 proc. do 32,2 proc.) oraz zakwaterowaniu i gastronomii (z 35,8 proc. do 30,7 proc.). (PAP Biznes)

