Na początku marca przedstawiciele związków zawodowych: NSZZ Policjantów, NSZZ Straży Granicznej, NSZZ Pracowników Pożarnictwa, Związku Zawodowego Strażaków "Florian" oraz Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ "Solidarność" podpisali porozumienie z ministrem spraw wewnętrznych administracji Tomaszem Siemoniakiem. Wieńczyło ono rozmowy obydwu stron w sprawie m.in. świadczenia mieszkaniowego i planu modernizacji służb.

Służby mundurowe zaniepokojone

W rozmowie z PAP wiceprzewodniczący NSZZ "Solidarność" Bartłomiej Mickiewicz zwrócił uwagę na opóźnienia w realizacji zapisów porozumienia między MSWiA i związkami zawodowymi i zapowiedział gotowość do "ewentualnej reakcji". Jak poinformował, związki zawodowe służb mundurowych, zaniepokojone opóźnieniami w publikacji zapowiedzianych projektów ustaw, chcą drugi raz w tym miesiącu spotkać się ze stroną rządową. Spotkanie zaplanowano na czwartek, 22 maja.

Reakcja MSWiA na doniesienia związkowców

W opublikowanym w środę wieczorem na portalu X nagraniu wiceminister Szczepański zwrócił się do funkcjonariuszy. "Stanowczo zaprzeczam pojawiającym się nieprawdziwym informacjom, że ministerstwo nie wywiązuje się lub nie zamierza wywiązać ze swoich zobowiązań" - powiedział. "Jest to kłamstwo i celowe wprowadzenie w błąd. Postulaty, o które wnioskowała strona związkowa, a zawarte w podpisanym porozumieniu, są i będą zrealizowane" - dodał.

Wiceminister poinformował, że projekt ustawy wprowadzającej nowe świadczenie - dodatek mieszkaniowy na wzór obowiązującego w wojsku - jest już procedowany przez rząd. "Zapewniam, że z wyrównaniem od lipca każdy funkcjonariusz, który nie posiada mieszkania służbowego otrzyma dodatek mieszkaniowy w wysokości od 900 do 1800 zł w zależności od miejsca służby. Kwota ta będzie nieopodatkowana" - powiedział.

Dodał także, że resort, wraz z Ministerstwem Obrony Narodowej, pracuje nad projektem ustawy o Karcie Rodziny Mundurowej. "Liczę, że w czerwcu uzgodniony międzyresortowo projekt ustawy znajdzie się w wykazie prac legislacyjnych rządu" - dodał.

Modernizacja w służbach mundurowych - ile pieniędzy chce przeznaczyć rząd?

Szczepański odniósł się także do zapowiedzi premiera Donalda Tuska o przeznaczeniu 13 mld zł na Program Modernizacji Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i SOP na lata 2026-2029. "Projekt (...) będzie gotowy na początku czerwca. Rozwiązania dotyczące systemu uposażeń funkcjonariuszy zostaną przedstawione związkom zawodowym zgodnie z porozumieniem do 31 sierpnia bieżącego roku" - dodał.

Wiceminister przekazał też, że od 1 lipca br. będzie obowiązywało "oczekiwane przez strażaków rozporządzenie sprawie pełnienia służby", które podpisał z upoważnienia ministra spraw wewnętrznych.

Czwartkowe spotkanie będzie drugim w tym miesiącu. Wcześniejsze rozmowy przedstawicieli związków zawodowych z wiceministrami Czesławem Mroczkiem i Wiesławem Szczepańskim oraz kierownictwem departamentów Budżetu i Porządku Publicznego odbyło się 8 maja. Poruszono wówczas kwestię niedotrzymania terminów przedstawienia projektu modernizacji na lata 2026-2029, Karty Rodziny Mundurowej oraz opóźnienia w procedowaniu projektu ustawy wprowadzającej dla funkcjonariuszy świadczenie mieszkaniowe.

"Już kilkukrotnie różne terminy i różne deklaracje padały i terminy były przesuwane. Kilkukrotnie była taka sytuacja, że my, biorąc pod uwagę dobrą wolę ministerstwa i wystąpienie komplikacji na poziomie rządowym, zgadzaliśmy się na przesuwanie tych terminów. Mam nadzieję, że wreszcie przejdziemy od deklaracji do realizacji" – powiedział Mickiewicz.

W podpisanym 6 marca porozumieniu szef MSWiA m.in. zobowiązał się, że w ciągu dwóch tygodni od podpisania dokumentu przedstawi projekt ustawy wprowadzającej świadczenia mieszkaniowe dla funkcjonariuszy, a przepisy je regulujące zostaną wdrożone do 1 lipca tego roku. Ten projekt trafił już do konsultacji, ale związki zgłosiły do niego uwagi.

Karta rodziny mundurowej - perturbacje z projektem ustawy

W ciągu 30 dni od podpisania porozumienia miał powstać projekt ustawy dotyczący Karty rodziny mundurowej, która da funkcjonariuszom i ich rodzinom przywileje, w tym dostęp do służby zdrowia MSWiA. Do 31 marca miał zostać przedstawiony projekt programu nowej ustawy modernizacyjnej na lata 2026-2029. Szef MSWiA zobowiązał się również, że do 31 sierpnia przedłoży propozycje rozwiązań dotyczących systemu uposażeń funkcjonariuszy. Te trzy projekty nadal nie ukazały się w Rządowym Centrum Legislacyjnym, nie ma też o nich informacji w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Strona związkowa zobowiązała się m.in. do zawieszenia akcji protestacyjnej do czasu realizacji powyższych zobowiązań, a także do niepodejmowania akcji protestacyjnej w czasie realizacji porozumienia w zakresie spraw w nim zawartych.

W grudniu 2024 r. część związków zawodowych działających w służbach mundurowych podległych MSWiA ogłosiła akcję protestacyjną, a część gotowość do jej rozpoczęcia. Związki domagały się m.in. wdrożenia świadczenia mieszkaniowego na wzór tych w Siłach Zbrojnych RP oraz wprowadzenia do "Programu modernizacji na lata 2026-2029" mechanizmu podwyżek uposażeń funkcjonariuszy, a także powiązania finansowania policji z PKB.

W odpowiedzi na te postulaty premier Donald Tusk i szef MSWiA Tomasz Siemoniak zapowiedzieli, że od 1 lipca 2025 r. służbom mundurowym będzie wypłacane świadczenie mieszkaniowe.