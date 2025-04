Przeciętny singiel mógł w marcu br. liczyć na ok. 385,5 tys. zł kredytu mieszkaniowego, bezdzietna para na ok. 499,7 tys. zł , a para z dzieckiem - na ok. 588,3 tys. zł - wynika raportu portali Rynek Pierwotny i Rankomat. W każdym przypadku było to więcej niż miesiąc wcześniej.