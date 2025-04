Ostatnie zmiany wprowadzone podczas wtorkowego posiedzenia komisji infrastruktury rozwiały część zgłaszanych wątpliwości, ale wywołały też nowe, w tym o efektywność przepisów, nad którymi pracują parlamentarzyści.

Przygotowany przez posłów Polski 2050 projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym przewiduje obowiązek podawania przez dewelopera na jego stronie internetowej m.in. ceny metra kwadratowego powierzchni użytkowej mieszkania lub domu.

Mają być one udostępniane od momentu rozpoczęcia sprzedaży do dnia przeniesienia własności ostatniej nieruchomości lub jej części. Jednak obowiązek ten nie będzie dotyczył wszystkich umów zawieranych między deweloperem a nabywcą. Na fakt ten zwrócił uwagę w opinii Sąd Najwyższy, a także sami deweloperzy, reprezentowani przez Polski Związek Firm Deweloperskich. Projekt koncentruje się na umowach sprzedaży, a nie wszystkie umowy zawierane w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego są takimi umowami.

Ponadto, jak zauważył na posiedzeniu komisji radca prawny Przemysław Dziąg, zastępca dyrektora generalnego Polskiego Związku Firm Deweloperskich, poza tzw. nową ustawą deweloperską, która ma zostać znowelizowana omawianym projektem, jest jeszcze tzw. stara ustawa deweloperska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1445 ze zm.), na podstawie której nadal są jeszcze realizowane przedsięwzięcia deweloperskie. Dlatego zasadne byłoby objąć również je projektowanymi przepisami.

– Wskazujemy na furtki, z których mogą chcieć korzystać niechętni podawaniu cen ofertowych. Zamknięcie ich poprawi skuteczność projektowanych przepisów – podkreślał Dziąg.

Jego wątpliwości budzi też artykuł, który mówi, że obowiązkiem informowania o cenie ofertowej objęci zostaną także przedsiębiorcy, którzy nie są deweloperami, a którzy będą sprzedawać mieszkanie lub dom nabywcy objętemu ochroną nowelizowanej ustawy, czyli konsumentowi.

– Z projektu wynika, że jeśli ja, będąc przedsiębiorcą, kupię od dewelopera mieszkanie i za np. 15 lat będę je sprzedawać osobie fizycznej, to informację o cenie ofertowej muszę zamieścić na stronie internetowej. Jeśli nie taka jest intencja projektodawcy, to ten przepis powinien być zmieniony – dodaje Przemysław Dziąg.

Przywileje dla nabywcy

Wątpliwości wzbudził także dodany podczas prac w komisji przepis, który mówi, że w przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną na stronie internetowej dewelopera a tą oferowaną przy zawarciu umowy, nabywca będzie mógł żądać sprzedaży po cenie dla niego najkorzystniejszej.

– Jeśli rozwiązanie to zostanie przyjęte, to będzie ono przyczyną konfliktów między stronami. Cena podana w internecie rano może być inna niż po południu. Dodatkowo między momentem, w którym nabywca zobaczy cenę na stronie internetowej, a zawarciem umowy mija przynajmniej kilka dni. Dodatkowo podczas negocjacji strony mogą się umówić, że nabywca zapłaci więcej, ale kupi wykończone mieszkanie. Wkraczamy tu też w obszar regulowany przez kodeks cywilny, co jest, a co nie jest ofertą handlową. Przywołany przepis jest tylko jednym z powodów, dla których jestem sceptyczny co do efektywności projektowanej nowelizacji – mówi dr hab. Bartłomiej Gliniecki, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, autor komentarza do nowej ustawy deweloperskiej.

Ceny ofertowe mają być publikowane nie tylko na stronach internetowych, ale też w rządowym portalu dane.gov.pl

– Dziękujemy za wszystkie uwagi, będziemy je jeszcze rozważać. Chcemy tym projektem znieść asymetrię na rynku i pomóc nabywcom w podjęciu najkorzystniejszej dla nich oferty. Dziś wielu deweloperów w ogóle nie podaje informacji o cenach, zmuszając klientów do wysyłania maili czy do innej formy kontaktu z biurem sprzedaży. Dodatkowo, jak słyszymy, dziesięć osób, które przyjdą do dewelopera, może dostać inną informację o cenie ofertowej tego samego mieszkania. Chcemy, żeby kupujący mieli łatwy dostęp do kompletnych i aktualnych cen – tłumaczy poseł Kamil Wnuk (Polska 2050), wnioskodawca projektu.

W lepszym poinformowaniu nabywców ma pomóc obowiązek prezentowania informacji o każdej zmianie ceny nieruchomości do momentu rozpoczęcia sprzedaży. Ceny ofertowe mają być publikowane nie tylko na stronach internetowych, ale też w rządowym portalu dane.gov.pl. ©℗