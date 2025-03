Poczta Polska planuje wprowadzić system wynagrodzeń dla kurierów "zorientowany na efektywność", w tym możliwość współpracy B2B, oraz systemy wspierające kontrolę kosztów paliwa - podał operator. Pocztowa "Solidarność" wskazuje na eliminację etatów i stopniowe pozbywanie się pracowników. Jej zdaniem zmiany mogą też doprowadzić do tego, że "Poczta Polska stopniowo przestanie kontrolować przewóz przesyłek".

Poczta Polska we wtorkowym komunikacie poinformowała, że w najbliższym czasie wprowadzi szereg zmian związanych z nowym system zarządzania transportem i flotą. W planach jest przejście na model oparty na analizie "Make or Buy" (pl. 'zrób lub kup" - PAP), gdzie decyzje o własności floty lub outsourcingu usług transportowych będą podejmowane na podstawie analizy rzeczywistych kosztów i efektywności operacyjnej. Przedsiębiorstwo zapowiedziało też wprowadzenie systemu wynagrodzeń dla kurierów, "zorientowanego na efektywność" oraz możliwość współpracy B2B, co ma zwiększyć motywację i zaangażowanie kierowców. Kolejną zapowiedzianą zmianą jest implementacja nowoczesnych narzędzi TMS (Transport Management System) i SMP (System Monitorowania Pojazdów) w celu optymalizacji tras, lepszego zarządzania czasem pracy kierowców oraz wzmocnienia kontroli kosztów paliwa.

"Wdrożenie nowej strategii zarządzania transportem pozwoli na osiągnięcie pozytywnych efektów w jakości oraz optymalizacji kosztów, przez co położy fundament pod nową jakość działalności Poczty Polskiej w obszarze KEP (przesyłki kurierskie, ekspresowe i pocztowe - PAP)" - wskazał, cytowany w komunikacie, dyrektor departamentu logistyki Poczty Polskiej Tomasz Swat.

Poczta Polska - jak teraz wygląda dostarczanie przesyłek

Jak dodał, Poczta Polska korzysta z około 7,5 tys. samochodów, z czego 5 tysięcy to flota własna, a 2,5 tys. należy do partnerów - podwykonawców. Operator ma do dyspozycji różne rodzaje aut: od małych wykorzystywanych przez listonoszy, poprzez kurierskie busy do 3,5 tony, duże samochody do 12 ton, aż po te największej kategorii, czyli powyżej 12 ton; w ofercie jest też transport całopojazdowy i transport palet - podkreślił Swat. Zgodnie z komunikatem auta te pokonują łącznie 165 mln km rocznie.

Flagową i najpopularniejszą usługą związaną z paczkami jest Pocztex - wskazano. Za jej pomocą średnio każdego tygodnia w br. klienci nadawali ponad milion paczek, a ponad 95 proc. z nich dotarło do adresata następnego dnia po nadaniu - zaznaczono. "To oznacza utrzymanie tzw. standardu D+1, najbardziej pożądanego na rynku" - oceniła Poczta. Terminowość pocztowych paczek ekonomicznych i priorytetowych wyniosła 98-99 proc., a terminowość listów priorytetowych (D+3) utrzymuje się na poziomie 94 proc. - podkreślił operator.

Nowy system zarządzania transportem i flotą został wprowadzony w styczniu tego roku i jest częścią Planu Transformacji Poczty Polskiej. W ramach Planu zarząd przygotował strategię na lata 2025-2027, która zakłada działania w kluczowych obszarach działalności operatora, takich jak obszar IT, e-usługi dla biznesu oraz obywateli, a także zmianę dostępnej w placówkach oferty oraz logistyki.

Pocztowa "Solidarność" grzmi nie tylko o wycinaniu etatów

Wprowadzone przez zarząd zmiany skomentowała na platformie Facebook "Solidarność" Pracowników Poczty Polskiej. Według związku mogą one mieć "daleko idące konsekwencje dla kurierów i kierowców", gdyż mogą oznaczać "stopniowe eliminowanie etatów i pozbywanie się pracowników w sposób niebezpośredni". Organizacja podkreśliła, że przejście kurierów na samozatrudnienie w systemie B2B sprawi, że kurier "sam ponosi koszty ZUS, paliwa, napraw pojazdu i ubezpieczenia". "W praktyce jego zarobki mogą się zmniejszyć, a stabilność zatrudnienia zostanie zagrożona" - zauważyła "S".

Związek dodał, że outsourcing kierowców "może oznaczać, że Poczta Polska stopniowo pozbędzie się własnej floty i przestanie kontrolować przewóz przesyłek". W jego ocenie to zagrożenie dla jakości usług i etatowych kierowców. "Wprowadzenie nowych modeli zatrudnienia zwiększy rotację wśród kurierów i kierowców, bo wielu pracowników nie zgodzi się na mniej korzystne warunki. Brak stabilnego zatrudnienia może prowadzić do wydłużenia czasu dostaw, większej liczby reklamacji i problemów organizacyjnych" - oceniła "S".

"Działania zarządu Poczty Polskiej wyraźnie pokazują próbę przeniesienia kosztów działalności na pracowników i stopniowego pozbywania się etatów. Choć oficjalnie nie mówi się o zwolnieniach, model B2B i outsourcingu może prowadzić do tego samego efektu – ale bez konieczności przeprowadzania zwolnień grupowych" - podsumował związek zawodowy.

Poczta Polska to spółka Skarbu Państwa, zatrudnia ok. 62 tys. pracowników; jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych w całym kraju.