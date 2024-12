Nowa usługa rejestrowanych doręczeń elektronicznych od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych to odpowiedź na potrzeby nowoczesnego biznesu i administracji. eDO Post łączy najwyższe standardy bezpieczeństwa z wygodą i zgodnością z przepisami prawa, otwierając drzwi do pełnej cyfryzacji procesów komunikacyjnych.

W dobie wszechobecnej cyfryzacji i rosnącego znaczenia cyberbezpieczeństwa, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (PWPW) stawia kolejny krok w przyszłość. Już wkrótce na rynku pojawi się eDO Post – usługa rejestrowanych doręczeń elektronicznych, która ma szansę zrewolucjonizować sposób komunikacji pomiędzy firmami, instytucjami publicznymi i obywatelami. To odpowiedź na potrzeby nowoczesnych organizacji, które pragną bezpiecznej, niezawodnej i zgodnej z prawem wymiany informacji.

Unijne rozporządzenie eIDAS z 2014 roku oraz polska ustawa o doręczeniach elektronicznych z 2021 roku jasno wyznaczyły kierunek zmian. Od 1 stycznia 2025 roku wszystkie podmioty publiczne, a także firmy i profesje zaufania publicznego będą musiały stosować rejestrowane doręczenia elektroniczne. Tradycyjna poczta polecona powoli odchodzi do przeszłości, a jej miejsce zajmie technologia łącząca szybkość, wygodę i najwyższe standardy bezpieczeństwa.

– Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego jest jednym z najnowszych elementów transformacji cyfrowej w Polsce. PWPW, głównie znana z produkcji banknotów i dokumentów, od lat inwestuje w rozwój cyfrowych usług zaufania. Spółka jest dostawcą: kwalifikowanego podpisu elektronicznego Sigillum, usługi masowego podpisywania dokumentów pieczęcią kwalifikowaną MultiSign i systemu eDO App – rozwiązania do potwierdzania tożsamości wykorzystującego możliwości warstwy elektronicznej dowodów osobistych i paszportów oraz warstwy graficznej (biometrii) – mówi Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu PWPW S.A. – eDO Post to najnowszy element tego ekosystemu – dodaje Zygmunt Kostkiewicz.

Jeden system, wiele możliwości

Platforma eDO Post oferuje dwie główne usługi: doręczenia rejestrowane oraz zarządzanie skrzynkami pocztowymi. Obsługa systemu jest intuicyjna i przypomina tradycyjne aplikacje pocztowe, co minimalizuje barierę wejścia dla użytkowników. Firmy mogą tworzyć reguły dla korespondencji, wysyłać wiadomości masowo, a także przekierowywać je do innych systemów obiegu dokumentów.

Rozwiązanie jest skalowalne i dostosowane do potrzeb różnych organizacji. Zapewnia obsługę zarówno zewnętrznych adresów wpisanych do Bazy Adresów Elektronicznych jak i adresów wewnętrznych. Dzięki eDO Post można m.in. założyć bazę wielu adresów do doręczeń w ramach jednej organizacji. Usługa pozwala też na wykorzystanie jej jako zamkniętego ekosystemu, np. do obsługi klientów firmy przy zapewnieniu zgodnego z prawem wymogu rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Wszystko to z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Wdrożenie rejestrowanych doręczeń elektronicznych to wiele korzyści: szybsza komunikacja, obniżenie kosztów obsługi korespondencji oraz wyższa efektywność działań biznesowych. Usługa znajduje zastosowanie m.in. przy zawieraniu umów, obsłudze reklamacji, czy informowaniu o zmianach w regulaminach i cennikach. Spełnia wymogi tzw. nośnika trwałego. To także rozwiązanie tam, gdzie wcześniej wysokie koszty przesyłek rejestrowanych stanowiły barierę.

– Wprowadzenie eDO Post wpisuje się w szerszy trend cyfryzacji usług publicznych i biznesowych. Pandemia COVID-19 pokazała, że organizacje muszą być gotowe na szybkie przejście do cyfrowego świata. eDO Post to odpowiedź na te potrzeby – narzędzie, które łączy nowoczesną technologię z bezpieczeństwem i zgodnością z przepisami prawa – mówi dr Remigiusz Lewandowski, członek zarządu PWPW S.A.

Technologia na straży bezpieczeństwa

eDO Post to zaawansowany system SaaS (Software as a Service), który pozwala na przesyłanie wiadomości z pełnym zachowaniem poufności i integralności danych. Mechanizmy szyfrowania oraz kwalifikowane podpisy elektroniczne gwarantują, że żadna informacja nie zostanie przechwycona ani zmodyfikowana w trakcie przesyłki. Każda wiadomość jest podpisywana cyfrową pieczęcią PWPW i znakowana kwalifikowanym znacznikiem czasu, co daje pewność autentyczności i niezaprzeczalności jej pochodzenia.

Najważniejsze znaczenie ma tu zarządzanie kluczami kryptograficznymi. W przypadku eDO Post to PWPW odpowiada za generowanie i przechowywanie kluczy prywatnych. Oznacza to, że żadne dane nie mogą zostać odczytane przez niepowołane osoby.

Kto skorzysta z wdrożenia usługi eDo Post?

Zgodnie z wymogami prawa, adres do rejestrowanych doręczeń elektronicznych będą musiały posiadać docelowo wszystkie podmioty publiczne i gospodarcze oraz osoby pełniące zawody zaufania publicznego m.in. adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi, notariusze, rzecznicy patentowi.

Z usługi eDO Post będą mogły skorzystać m.in.: banki i instytucje finansowe, e-commerce, branża HR i kadrowo-płacowa, służba zdrowia i sektor medyczny, branża edukacyjna i szkoleniowa, przedsiębiorstwa logistyczne i transportowe, branża nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami, firmy technologiczne i IT oraz inne branże np. marketing i reklama, fundacje i organizacje non-profit.

Rozwiązanie eDO Post sprawdzi się także w organizacjach, w których wcześniej, ze względu na koszty, nie wykorzystywano przesyłek rejestrowanych. Będzie to możliwe m.in. dzięki temu, że w przypadku eDO Post możliwa jest jego bezpośrednia integracja z systemami „elektronicznego obiegu informacji” i odbywa się to za pośrednictwem pojedynczego API. Dodatkowo PWPW zapewniamy szerokie wsparcie, obejmujące m.in. dokumentację i doradztwo niezbędne do integracji.

eDO Post sprawdzi się wszędzie tam, gdzie wymagana jest pewna i bezpieczna komunikacja. Dodatkowo system wspiera działy compliance, zapewniając zgodność z regulacjami oraz automatyczne rejestrowanie dowodów doręczenia. Wdrożenie eDO Post to nie tylko krok w stronę nowoczesności, ale również konkretne korzyści organizacyjne i finansowe.

– Dzięki eDO Post – prostemu i intencyjnemu rozwiązaniu – klienci będą mogli prowadzić w pełni zabezpieczoną korespondencję z zachowaniem poufności, niezaprzeczalności oraz potwierdzenia tożsamości jej stron. Wdrożenie usługi eDO Post umożliwi cyfryzację kolejnych procesów i ograniczenie kosztów związanych z wysyłką tradycyjnych listów poleconych, uprości przepływ informacji – podkreśla Przemysław Soboń, zastępca dyrektora pionu produktów cyfrowych PWPW S.A.