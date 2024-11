Donald Tusk opublikował wyniki zapowiadanego "wielkiego sondażu". Według jego informacji jeśli w prawyborach zwycięży Rafał Trzaskowski, to pokona on w wyborach prezydenckich kandydata PiS w pierwszej turze 40 do 28, a w drugiej 57 do 43.

"Rafał Trzaskowski pokonuje kandydata PiS w pierwszej turze 40 do 28, a w drugiej 57 do 43. Radek Sikorski w pierwszej przegrywa z kandydatem PiS 28 do 30, ale w drugiej wygrywa 54 do 46. Wynik sondażu jednoznaczny, ale to wciąż tylko wskazówka. Siłę decyzji ma Wasz głos!" – napisał Donald Tusk w serwisie X.

Według reporterki TVN24 sondaż, o którym mówi premier, przeprowadzono na próbie 2 tysięcy osób. Tusk nie podał jednak, jaka była dokładnie treść pytań.

Do wyników odniósł się Radosław Sikorski w serwisie X. "Wybory wygrywa się w drugiej turze. Cieszę się tak z wyniku

Rafała Trzaskowskiego, jak i z faktu, że po tygodniu prekampanii idziemy łeb w łeb. Do wyborów 6 miesięcy, to będzie brutalna kampania, ale dynamika jest po naszej stronie!" - napisał.

Wybory prezydenckie 2025 r. Trzaskowski czy Sikorski kandydatem KO?

Donald Tusk przekazał, że dzisiaj (18 listopada) ogłosi wyniki "wielkiego sondażu", w piątek nastąpią prawybory, a w sobotę będzie ogłoszenie wyników. W sondzie w serwisie X, jaką przeprowadził premier, to Radosław Sikorski miał 64,7 proc., a Rafał Trzaskowski 35,3 proc.

Przypomnijmy: 9 listopada po zebraniu liderów Koalicji Obywatelskiej przekazano, że odbędą się prawybory, które wyłonią kandydata na prezydenta.

– Mam wielką satysfakcję, że decydujemy się jako jedyni na serio na prawybory, że chcemy, żeby dużo ludzi było zaangażowanych i żeby ten mandat rzeczywiście był dany przez wiele osób – przekazał wówczas podczas konferencji prasowej Donald Tusk

– Wszystkie członkinie i członkowie Koalicji Obywatelskiej, tych 4 partii będą mogli jeszcze w listopadzie zagłosować za kandydaturą Radka Sikorskiego lub Rafała Trzaskowskiego – obaj kandydaci powiedzieli, że będą respektować nie tylko wynik prawyborów, ale wspierać zwycięzcę już w tych wyborach prezydenckich – dodał.

Wybory prezydenckie 2025

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że datę wyborów prezydenckich przedstawi po Nowym Roku, najprawdopodobniej po święcie Trzech Króli. Przyjmuje się, że pierwsza tura odbędzie się w maju 2025 roku.

Swój start w wyborach prezydenckich potwierdzili: Szymon Hołownia jako lider Polski 2050, Sławomir Mentzen z Konfederacji oraz Marek Jakubiak z Wolnych Republikanów.

W Koalicji Obywatelskiej odbędą się wkrótce prawybory, które wskażą, kto będzie startował z ramienia tej partii politycznej: Rafał Trzaskowski czy Radosław Sikorski.

Swojego kandydata nie przedstawiła jeszcze partia Jarosława Kaczyńskiego - Prawo i Sprawiedliwość. Według nieoficjalnych informacji mowa o wyborze spomiędzy następujących kandydatów: Mateusz Morawiecki, Przemysław Czarnek, Mariusz Błaszczak, Karol Nawrocki, Tobiasz Bocheński czy Beata Szydło.