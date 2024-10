Przed nami pierwszy listopadowy długi weekend. Rozpocznie się w najbliższy piątek, dniem Wszystkich Świętych. Warto sprawdzić, gdzie w poszczególne dni długiego weekendu będziemy mogli się zaopatrzyć. Oto nasz kalendarz weekendowych zakupów.

Zakupy 31 października – czy sklepy i galerie handlowe będą otwarte?

Choć wielu z nas już w czwartek wyruszy na rodzinne groby, to trzeba pamiętać, że nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Nie ma zatem obaw, że robienie zakupów będzie ograniczone. W czwartek, 31 października 2024 r., sklepy oraz galerie handlowe będą bowiem otwarte w swoich stałych godzinach.

Zakupy 1 listopada – które sklepy będą otwarte?

W najbliższy piątek, 1 listopada, obchodzimy Wszystkich Świętych. To ustawowo dzień wolny od pracy. Obowiązywać będą zatem ograniczenia w handlu. Sklepy wielkopowierzchniowe oraz galerie handlowe pozostaną zamknięte. Zakaz ten nie obejmuje jednak niektórych rodzajów działalności, dlatego otwarte pozostaną m.in. stacje paliw, kwiaciarnie, a także punkty gastronomiczne. Zakupy będziemy mogli zrobić także w mniejszych sklepach oraz sieciach. Najczęściej placówki te są otwarte w niedziele i święta od godziny 10:00 do 18:00, a czasem nawet do 20:00.

Zakupy 2 listopada – sobota handlowa

W przypadające w sobotę Zaduszki handel będzie odbywał się bez ustawowych ograniczeń. Zakupy zrobimy zatem bez problemów. W sobotę, 2 listopada 2024 r., sklepy oraz galerie handlowe będą otwarte w swoich stałych godzinach. Trzeba jednak pamiętać o obowiązujących sobotnich godzinach otwarcia poszczególnych placówek handlowych.

Zakupy 3 listopada – czy będzie to niedziela handlowa?

W kończącą długi listopadowy weekend niedzielę dużych zakupów niestety nie zrobimy. Pierwsza niedziela listopada to niedziela niehandlowa. Obowiązywać będą ograniczenia w handlu w związku z tym sklepy wielkopowierzchniowe oraz galerie handlowe pozostaną tego dnia ustawowo zamknięte.

Długi listopadowy weekend 2024 – harmonogram zakupów

Harmonogram otwarcia sklepów i galerii handlowych w długi listopadowy weekend wygląda następująco: