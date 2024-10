Podczas wtorkowego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła nowelizację budżetu na 2024 rok. Przewiduje ona wzrost maksymalnego deficytu z 184 miliardów złotych do 240,3 miliarda złotych. Jakie były powody nowelizacji?

Budżet na 2024 – nowelizacja przyjęta

Jak poinformowało wczoraj za pośrednictwem platformy X Centrum Informacyjne Rządu "Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2024 wraz z uchwałą w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2024, przedłożony przez Ministra Finansów".

Jakie były powody nowelizacji?

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) poinformowała, że nowelizacja budżetu na 2024 rok wynika z potrzeby zapewnienia samorządom wsparcia finansowego oraz aktualizacji prognozy dochodów budżetu państwa. "W ramach nowelizacji rząd nie przewiduje zmiany łącznej kwoty wydatków na 2024 rok"– czytamy na stronie KPRM.

Budżet na 2024 – zwiększenie deficytu do 240,3 mld złotych

Efektem nowelizacji jest zmiana poziomu maksymalnego deficytu. "Sytuacja makroekonomiczna wpływa negatywnie na prognozowane dochody budżetu państwa na 2024 rok. W związku z tym maksymalny poziom deficytu budżetowego zostanie zwiększony z 184 mld zł do 240,3 mld zł" – przekazała KPRM i podkreśliła, że rząd nie przewiduje zmian w odniesieniu do łącznej kwoty wydatków w ramach nowelizacji ustawy budżetowej na 2024 rok. "Dokonano jedynie przesunięcia pomiędzy niektórymi częściami budżetowymi, co umożliwiło m.in. zwiększenie środków o 1,2 mld zł na dotację dla Narodowego Funduszu Zdrowia w celu sfinansowania niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej w 2024 roku" – wskazano w komunikacie.