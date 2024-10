Pełne oskładkowanie umów cywilnoprawnych, zarówno zleceń, jak i dzieł, to temat powracający w dyskusji publicznej. Mimo wcześniejszych zapowiedzi poprzedniej władzy ostatecznie reformy nie wprowadzono. Obecny rząd wydawał się zdecydowany na szybkie zmiany w tym zakresie. Jednak, wokół tej kwestii narasta coraz więcej niejasności.

Pełne oskładkowanie umów cywilnoprawnych, zapisane jako jeden z kluczowych elementów Krajowego Planu Odbudowy, stanowi reformę, której wdrożenie wydaje się nieuniknione. Mimo początkowych spekulacji co do możliwości odstąpienia od tego zobowiązania rząd ostatecznie potwierdził konieczność realizacji tego kamienia milowego. Choć pierwotnie zakładano wejście w życie nowych przepisów od 1 stycznia 2025 roku, to jak wskazuje Business Insider, ten termin nie zostanie dotrzymany. Kiedy więc faktycznie nastąpią zmiany i czy obejmą one wszystkie rodzaje umów cywilnoprawnych?

Kiedy wejdzie w życie pełne oskładkowanie umów cywilnoprawnych?

Według nieoficjalnych informacji pełne oskładkowanie umów cywilnoprawnych mogłoby zostać wprowadzone od 1 stycznia 2026 roku. Jednak, w niedawnych wypowiedziach wiceministra rodziny, dr. hab. Sebastiana Gajewskiego, pojawiła się sugestia, że reforma może zostać odsunięta w czasie do 2027 roku. Problem stanowi nie tylko ustalenie dokładnego terminu wejścia w życie nowych przepisów, ale także precyzyjne określenie ich zakresu.

Oskładkowanie umów o dzieło

Chociaż pełne oskładkowanie umów zlecenia wydaje się coraz bardziej prawdopodobne, to przyszłość umów o dzieło pozostaje niepewna. Jak wynika z informacji Business Insider, podczas ostatniego posiedzenia Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów nie osiągnięto konsensusu co do objęcia umów o dzieło pełnym oskładkowaniem. Chociaż pierwotne założenia zakładały podobne traktowanie umów o dzieło i zlecenia, to taki scenariusz mógłby spotkać się ze znacznym oporem społecznym.

Ministerstwo Pracy, po sierpniowym posiedzeniu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, przedstawiło dodatkowe propozycje dotyczące oskładkowania umów o dzieło. Jedną z nich było obowiązkowe ubezpieczenie społeczne dla wykonawców dzieła, którzy dobrowolnie opłacają składkę zdrowotną. Ostateczna decyzja w tej sprawie pozostaje jednak nieznana. Aby nowe przepisy mogły wejść w życie z początkiem 2026 roku, konieczne jest ich uchwalenie w przyszłym roku.

Ubezpieczenia społeczne w Polsce

Ubezpieczenia społeczne to obowiązkowe świadczenia, które mają na celu zapewnić podstawową ochronę finansową w przypadku różnych życiowych zdarzeń, takich jak utrata pracy, choroba, czy osiągnięcie wieku emerytalnego. Rodzaje podstawowych ubezpieczeń społecznych w Polsce:

Ma na celu zapewnienie środków finansowych po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Wysokość emerytury zależy od wielu czynników, takich jak: okres składkowy i współczynnik zwaloryzowania.

Zapewnia świadczenie w przypadku utraty zdolności do pracy z powodu choroby lub wypadku.

Renta może być przyznana także w przypadku śmierci ubezpieczonego, jeśli pozostawił on uprawnionych członków rodziny.

Chroni przed skutkami wypadków przy pracy lub chorób zawodowych.

Obejmuje zarówno świadczenia pieniężne (np. zasiłek chorobowy), jak i świadczenia rzeczowe (np. pokrycie kosztów leczenia).

Zapewnia zasiłek chorobowy w przypadku czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub ciąży.

Obowiązek ubezpieczeń społecznych dotyczy przede wszystkim osób pracujących na podstawie umowy o pracę, prowadzących działalność gospodarczą oraz niektórych osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenia). Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne zależy od podstawy wymiaru składek (np. wynagrodzenia, przychodu) oraz od rodzaju ubezpieczenia. Składki są odprowadzane przez płatnika składek (np. pracodawcę, przedsiębiorcę) do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

